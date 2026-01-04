KIA EV5 é SUV elétrico

A KIA entra em 2026 com o anúncio de automóvel novo, também equipado apenas com motorizações elétricas. Chama-se EV5, é Sport Utility Vehicle (SUV) com 4,61 m de comprimento e apresentam-no como carro muito importante para o sucesso do programa de crescimento da marca sul-coreana no mercado europeu. Também na agenda para este ano, Sportage, K4 e K4 SW, EV2, Seltos e XCeed.









A KIA terminou 2025 no “top-10” das marcas que mais carros novos registaram no mercado nacional – 7650, informou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o que representa aumento de 2% na comparação 2024, mesmo se o crescimento na procurou corresponde a diminuição pequena na quota de mercado, de 3,58% para 3,40% –, mas tem a ambição de progredir nas vendas para 10.000 viaturas/ano até 2028, para ficar com “fatia” de 5% das matrículas no nosso País, ambição apoiada por ofensiva surpreendente de produtos. Na agenda para 2026, Sportage e EV5 em janeiro, K4 em fevereiro, EV2 e K4 SW em abril, Seltos em junho e XCeed em julho. Finalizado o plano, na gama, nove viaturas híbridas e térmicas, duas híbridas Plug-In e nove elétricas.









O KIA EV5 aproxima-se das dimensões do Sportage, posiciona-se no segmento C e apresenta-se equipado, no início da carreira comercial, planeado para breve, com motor de 218 cv que aciona apenas as rodas dianteiras e é alimentado por bateria com 81 kWh de capacidade. E esta combinação permite reivindicar até 530 km de autonomia, de acordo com a norma europeia WLTP. A marca sul-coreana também anuncia as potências de carregamento: até 150 kW com corrente contínua (10% a 80% em 0h30) e até 11 kW com corrente alternada (0% a 100% em 7h30) e diz que o sistema tem função V2C para alimentação de equipamentos elétricos externos. Existem mais versões na rampa de lançamento, nomeadamente uma com bateria mais pequena e outra com dois motores e tração integral.









O interior do EV5, sobretudo no painel de bordo, recorda-nos o EV9 e outros carros novos na gama da KIA, uma vez que também tem três monitores digitais, dois com 12,3’’ (instrumentação e programa multimédia) e um com 5,1’’ (climatização), que estão posicionados lado a lado e sob a mesma cobertura. Existem 64 cores para a iluminação a bordo, que pode mudar de forma automática em função do modo de condução – isto permite criar alertas visuais para o condutor (violações de limites de velocidade, por exemplo).



