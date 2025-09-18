Kia K4 “contra” 308, Astra, Golf & Cia.!

O K4 é o sucessor do Ceed no mercado europeu. Posiciona-se no segmento C, como o antecessor, e apresenta-se como concorrente de Volkswagen Golf, Peugeot 308, Opel Astra & Cia.! E o compacto novo tem argumentos importantes, nomeadamente desenho audaz, tecnologia de ponta e, sobretudo, motorizações adaptadas às exigências (e necessidades) do momento. Estreia em Portugal ainda este ano.









Fabricado no México, o que libertou capacidade na unidade da Kia em Zilina, na Eslováquia, para a produção do compacto elétrico EV4, o K4 persegue a conquista de quota expressiva numa categoria importante para todos os construtores com ambições de vendas na Europa. Esta berlina compacta de 5 portas propõe-nos a interpretação mais recente da filosofia de “design” Opposites United (opostos unidos) e interior espaçoso e tecnológico.

Visualmente, o K4 aproxima-se da imagem dos carros elétricos mais recentes da Kia, por apresentar a assinatura luminosa “Star Map” estreada no topo de gama EV9. O tejadilho flutuante sobressai no perfil, os puxadores das portas traseiras encontram-se dissimulados nos pilares C da carroçaria e, de série, as jantes têm 17’’ ou 18’’. O amarelo “Sparkling Yellow” é novo. Nos GT-Line, apresentação mais desportiva, com caixas dos retrovisores, saias laterais e proteções das rodas em preto brilhante. Por dentro, entre outros apontamentos, volante com três braços e patilhas na coluna da direção para passagens manuais-sequencias da caixa.





O Kia K4 mede 4,440 m de comprimento, 1,850 m de largura e 2,720 m entre eixos, dimensões que permitem á marca prometer, por exemplo, habitabilidade acima da média (para a categoria). A mala tem 438 litros (“só” 328 nas versões com motorizações MHEV). Rebatendo os encostos dos bancos traseiros, a capacidade do compartimento aumenta para 1207 litros (ou 1107).









Mais tecnologia

No K4, painel panorâmico com monitores de 12,3’’ para a instrumentação, 5,3’’ para o comando da climatização e 12,3’’ para o sistema multimédia – também neste ponto, compacto muito semelhante ao EV9. A tecnologia Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) combina navegação, som e, ainda, controlo das configurações do carrro. De série, conexão sem fios Apple CarPlay e Android Auto. A superfície para carregamentos sem fios de “smartphones” encontra-se apenas nas versões mais bem equipadas. O assistente de voz beneficia do apoio de inteligência artificial, bastando dizer “Hey Kia” para controlar diversas funções de bordo ou obter informações e recomendações.

O Kia Connect apresenta-se com uma diversidade de serviços digitais, incluindo atualizações “over-the-air” (OTA), capacidade de “hotspot” Wi-Fi e chave digital 2.0 com tecnologia que permite abrir e fechar o carro de forma remota, através de “app” no telemóvel. Complementarmente, a Kia indica que o compacto poderá contar com sistema áudio “premium” da Harman Kardon, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e em couro artificial preto de base biológica.









A Kia também reivindica o reforço das assistências eletrónicas à condução. Na lista, Cruise Control inteligente (SCC2) e apoio à mudança de faixa de rodagem capaz de prevenir colisões com veículos “escondidos” nos ângulos mortos dos retrovisores exteriores. Além disso, durante as marchas-atrás, o Assistente de Prevenção de Colisões Traseiras (RCCA) deteta a aproximação de viaturas e ativa a travagem de forma automática para evitar colisões (ou mitigar as consequências de…).





Motorizações adaptadas