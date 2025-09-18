top of page
Logotipo | e-auto
Cetelem_Simulador_AutoUsado_1200x630_V2.jpg

Kia K4 “contra” 308, Astra, Golf & Cia.!

O K4 é o sucessor do Ceed no mercado europeu. Posiciona-se no segmento C, como o antecessor, e apresenta-se como concorrente de Volkswagen Golf, Peugeot 308, Opel Astra & Cia.! E o compacto novo tem argumentos importantes, nomeadamente desenho audaz, tecnologia de ponta e, sobretudo, motorizações adaptadas às exigências (e necessidades) do momento. Estreia em Portugal ainda este ano.


ree

Fabricado no México, o que libertou capacidade na unidade da Kia em Zilina, na Eslováquia, para a produção do compacto elétrico EV4, o K4 persegue a conquista de quota expressiva numa categoria importante para todos os construtores com ambições de vendas na Europa. Esta berlina compacta de 5 portas propõe-nos a interpretação mais recente da filosofia de “design” Opposites United (opostos unidos) e interior espaçoso e tecnológico.

 

Visualmente, o K4 aproxima-se da imagem dos carros elétricos mais recentes da Kia, por apresentar a assinatura luminosa “Star Map” estreada no topo de gama EV9. O tejadilho flutuante sobressai no perfil, os puxadores das portas traseiras encontram-se dissimulados nos pilares C da carroçaria e, de série, as jantes têm 17’’ ou 18’’. O amarelo “Sparkling Yellow” é novo. Nos GT-Line, apresentação mais desportiva, com caixas dos retrovisores, saias laterais e proteções das rodas em preto brilhante. Por dentro, entre outros apontamentos, volante com três braços e patilhas na coluna da direção para passagens manuais-sequencias da caixa.


O Kia K4 mede 4,440 m de comprimento, 1,850 m de largura e 2,720 m entre eixos, dimensões que permitem á marca prometer, por exemplo, habitabilidade acima da média (para a categoria). A mala tem 438 litros (“só” 328 nas versões com motorizações MHEV). Rebatendo os encostos dos bancos traseiros, a capacidade do compartimento aumenta para 1207 litros (ou 1107).


ree

Mais tecnologia 

No K4, painel panorâmico com monitores de 12,3’’ para a instrumentação, 5,3’’ para o comando da climatização e 12,3’’ para o sistema multimédia – também neste ponto, compacto muito semelhante ao EV9. A tecnologia Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) combina navegação, som e, ainda, controlo das configurações do carrro. De série, conexão sem fios Apple CarPlay e Android Auto. A superfície para carregamentos sem fios de “smartphones” encontra-se apenas nas versões mais bem equipadas. O assistente de voz beneficia do apoio de inteligência artificial, bastando dizer “Hey Kia” para controlar diversas funções de bordo ou obter informações e recomendações.

 

O Kia Connect apresenta-se com uma diversidade de serviços digitais, incluindo atualizações “over-the-air” (OTA), capacidade de “hotspot” Wi-Fi e chave digital 2.0 com tecnologia que permite abrir e fechar o carro de forma remota, através de “app” no telemóvel. Complementarmente, a Kia indica que o compacto poderá contar com sistema áudio “premium” da Harman Kardon, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e em couro artificial preto de base biológica.


ree

A Kia também reivindica o reforço das assistências eletrónicas à condução. Na lista, Cruise Control inteligente (SCC2) e apoio à mudança de faixa de rodagem capaz de prevenir colisões com veículos “escondidos” nos ângulos mortos dos retrovisores exteriores. Além disso, durante as marchas-atrás, o Assistente de Prevenção de Colisões Traseiras (RCCA) deteta a aproximação de viaturas e ativa a travagem de forma automática para evitar colisões (ou mitigar as consequências de…).


Motorizações adaptadas 

No mercado europeu, K4 com gama que inclui motores com e sem tecnologias de eletrificação (as segundas encontram-se apenas em duas das cinco unidades disponíveis). No catálogo, 1.0 T-GDi a gasolina com 115 cv apoiado por caixa manual de 6 velocidades, e com ou sem “mild-hybrid”; se dispuser do apoio da máquina elétrica, possibilidade de combinação com uma caixa automática de 7 velocidades e embraiagem dupla). Somam-se, ainda, dois 1.6 T-GDi, com 150 cv e 180 cv, também em associação a caixa automáticas de 7 velocidades e embraiagem dupla. Durante 2026, introdução de motorização híbrida (“full hybrid”) – a marca sul-coreana ainda não anunciou as especificações.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Adicione uma avaliação
bottom of page