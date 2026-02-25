Kia K4 já à venda desde 28.490 €

Confirmando a fase extremamente dinâmica que vem atravessando nos últimos tempos, a Kia prossegue com a sua ofensiva de produto, e acaba de lançar em Portugal o novo K4.









Um hatchback de dois volumes e meio e cinco portas que se insere na sua oferta de modelos (ainda) equipados com motores térmicos (com ou sem tecnologia híbrida), destinado ao segmento dos familiares compactos, e sempre animado pelo pequeno três cilindros 1.0 T-GDi de 998 cc, com injeção direta de gasolina, turbocompressor, 115 cv/6000 rpm e 200 Nm/2000-3000 rpm – tanto na sua derivação mais convencional (puramente de combustão interna, e em conjugação com uma caixa manual de seis velocidades, e com o nível de equipamento Tech), como na sua declinação dotada de tecnologia mild hybrid (combinada com uma caixa pilotada DCT de dupla embraiagem e sete relações, e com o nível de equipamento GT-Line).

Visualmente, a conhecida linguagem estilística Opposites United da casa sul-coreana foi reinterpretada através de proporções anunciadas como atléticas, cujo intuito é criar um visual arrojado e apelativo, com um toque de dinamismo, na linha do conhecido dos seus mais recentes modelos de propulsão exclusivamente elétrica. Em destaque, a linha de tejadilho “flutuante”, a terminar num portão traseiro com um formato bastante marcante; os manípulos das portas traseiras embutidos nos pilares posteriores; e a iluminação dianteira Star Map característica do construtor de Seul.









Já no interior, desde logo, a reivindicação de uma habitabilidade referencial, e do melhor espaço para pernas atrás da classe, em boa parte assegurados pelas dimensões exteriores (4440 mm de comprimento, 1850 mm de largura, 1435 mm de altura, e 2720 mm de distância entre eixos), conjuga-se com uma bagageira cuja capacidade varia entre 438-1217 litros na versão Tech com motor de combustão interna, e entre 328-1107 litros na variante GT-Line com motorização mild hybrid. Ao passo que a tecnologia instalada a bordo é anunciada como das mais avançadas da categoria, neste particular evidenciando-se o chamado ccNC (connected car Navigation Cockpit) do grupo Hyundai, de que a Kia faz parte, solução que agrega, numa mesma interface, o controlo da navegação, das funções multimédia, e das definições do veículo; assim como o ecrã panorâmico em que estão integrados, por esta ordem, o painel de instrumentos digital de 12,3”, o ecrã de 5,3” dedicado à climatização, e o monitor tátil central, também com 12,3”, para comando do sistema de infoentretenimento.









Outros atributos do K4 nesta matéria, incluídos de série: as ligações Apple CarPlay e Android Auto sem fios; o carregador por indução para dispositivos móveis; as atualizações remotas; a função de streaming de música; o hotspot wi-fi; ou o assistente pessoal com Inteligência Artificial, ativado através do comando vocal “Ei, Kia”. Sendo dignos de nota, no que à segurança e à assistência à condução diz respeito, o alerta de atenção do condutor; a travagem autónoma de emergência com alerta de colisão dianteira; o assistente aos arranques em plano inclinado; o assistente à manutenção na faixa de rodagem; a monitorização da pressão dos pneus; e o assistente “inteligente” de limite de velocidade.

Apesar de produzido na fábrica que a Kia possui em Pesquería, Nuevo Léon, no México, o K4 será capaz de conjugar um elevado conforto de marcha com um desempenho dinâmico ágil e envolvente, capaz de satisfazer os gostos e as exigências dos europeus, para o que foi sujeito a testes exaustivos levados a cabo no centro técnico do Grupo Hyundai na Europa, e em circuitos espalhados um pouco por toda a região, onde os engenheiros afinaram o châssis (com suspensões independentes às quatro rodas, MacPherson na frente, e multilink atrás), de forma a que este consiga corresponder aos gostos dos condutores do Velho Continente. Tendo o trabalho incidido, especialmente, no isolamento dos impactos, mormente sobre pisos irregulares; e na otimização do desempenho dos elementos elásticos (molas, amortecedores e barras estabilizadoras), dos apoios do motor, e da direção (com uma relação anunciada como bastante direta), tudo com o objetivo de garantir um comportamento, ao mesmo tempo, estável e previsível, e reativo e desportivo.









Em termos de prestações, o K4 1.0 T-GDi Tech, com 1443 kg, anuncia 12,0 segundos nos 0-100 km/h, assim como um consumo de 5,9 l/100 km, e emissões de CO2 de 134 g/km, em ambos os casos no ciclo combinado WLTP. Enquanto que o K4 1.0 T-GDi MHEV GT-Line reivindica 12,3 segundos nos 0-100 km/h, 5,7 l/100 km, e 130 g/km. Em ambos os casos, a velocidade máxima é de 186 km/h, e os pneus de medida 225/45R17, montados nas mesmas jantes de 17”.





Por fim, o posicionamento comercial. Por €28 490 para clientes particulares, ou €27 075 para empresas, em qualquer dos casos preços “chave na mão”, já incluindo despesas de legalização e transporte, o K4 1.0 T-GDi Tech oferece, de série, entre outros, ar condicionado automático bi-zona; quatro portas USB-C; câmara de estacionamento traseira; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; sensores de luz e de chuva; cruise control adaptativo; e iluminação exterior integralmente por LED. A que o K4 1.0 T-GDi MHEV GT-Line adiciona, por €32 490 para clientes particulares, ou €30 805 para empresas, sistema de prevenção de colisões no ângulo morto; sistema de saída segura do veículo; assistente de condução em autoestrada; cruise control adaptativo com função stop&go; seletor de modos de condução; patilhas de comando da caixa no volante; banco do condutor regulável eletricamente; bancos dianteiros aquecidos; volante desportivo e aquecido; faróis dianteiros com assinatura Ice Cube; e retrovisores exteriores e elementos de proteção da carroçaria em preto brilhante.