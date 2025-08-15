Kia privilegia segurança no EV4

A Kia iniciou a contagem decrescente para a estreia do EV no mercado nacional. O compacto proposto apenas com versões elétricas está em pré-venda, com preços desde 36.770 € (Hatchback) e 47.200 € (Fastback). A marca asiática, na conceção do primeiro carro sem mecânicas de combustão interna que produz na Europa (fá-lo em Zilina, Eslováquia), privilegiou, sobretudo, a segurança na condução. O Pack DriveWise ADAS confirma-o.









O EV4 é o primeiro Kia elétrico produzido na Europa. O marca sul-coreana fabrica-o em Zilina, Eslováquia, mas só na variante de 5 portas (Hatcback), com 4,43 m de comprimento e 2,82 m entre eixos – a produção do 4 portas (Fastback) com 4,73 m de comprimento e 2,82 m entre eixos faz-se nem Gwangmyeong, na Coreia do Sul. Entre as novidades apresentadas neste automóvel baseado na mesma arquitetura técnica de EV3, EV6 e EV9 (plataforma E-GMP) e proposto com duas baterias, com 58,3 kWh e 81,4 kWh de capacidade, apenas um nível de potência (150 kW/204 cv) e tração dianteira encontra-se o Pack DriveWise ADAS.





O Pack DriveWise ADAS não é mais do que um pacote de assistências eletrónicas que apoiam o condutor a antecipar todas as situações de perigo na estrada, o que permite reação mais rápida e segura. E fá-lo através do funcionamento combinado (e em tempo real) de câmaras, radares e sensores. Todavia, este sistema figura na lista de opcionais, por beneficiar de recursos adicionais que também valorizam as experiências de condução e utilização do automóvel. “O EV4 não é apenas seguro. Facilita muito as vidas dos nossos clientes”, afirma Juan Jose Filgueira Guimerans, membro da equipa de engenharia da Kia que trabalhou neste dispositivo.









No EV4, diz o mesmo responsável, “integrámos sistemas inteligentes que tornam mais confortável e simples a condução em autoestrada, na cidade e até durante a manobra de estacionamento.” A gama de ADAS ajuda a prevenir e mitigar colisões. Na lista de programas, Assistentes de Prevenção de Colisão Frontal (FCA), Ângulo Morto (BCA), Prevenção de Colisão no Tráfego Traseiro (RCCA), Saída Segura (SEA) e, entre as funções para manutenção do carro no centro da faixa de rodagem e das distâncias de segurança para as viaturas precedentes, Manutenção na Faixa (LKA), Acompanhamento de Faixa (LFA), Condução em Autoestrada (HDA) e programa de regulação da velocidade (Cruise Control Inteligente) baseado nas informações da navegação (NSCC).





“Facilitamos ao máximo a condução diária”, acrescenta Celina Geller, engenheira de sistemas ADAS da Kia. “Por exemplo, o Cruise Control Inteligente é combinado com a navegação para poder ajustar-se de forma automática às curvas com base em dados de mapas interpretados em tempo real. Esta funcionalidades reduzem a necessidade de intervenções do condutor.” Outras funções, do Monitor de Ângulo Morto (BVM) ao Monitor de Visão 360º (SVM) ou do Alerta de Atenção do Condutor (DAW) ao Assistente Inteligente de Limite de Velocidade (ISLA), aumentam muito a segurança dos ocupantes do EV4. Por fim, Assistente Remoto de Estacionamento Inteligente (RSPA) permite mover o veículo para a frente ou para trás em comando da chave ou através da aplicação Kia, facilitando sobremaneira o estacionamento do automóvel em locais apertados – e com o condutor fora do carro!









O Head-Up Display (HUD) com 12’’ garante que o condutor não desvia os olhos da estrada e visualiza informações como a velocidade e as indicações de navegação. E o Kia HOD (Hands On Detection) deteta o contacto das mãos com o volante para confirmar que o condutor tem sempre o controlo do veículo. O EV4 também conta com capacidade de atualização remota (OTA) do “software”. E, assim, facilmente, pode ganhar funcionalidades melhoradas (ou novas!…) sem deslocações a centro de assistência.