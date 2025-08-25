Kia produz EV2 na Europa

A Kia decidiu produzir o EV2, futuro elétrico mais acessível da gama de automóveis da marca sul-coreana, em Zilina, na Eslováquia, que já fabrica a variante de 5 portas (Hatchback) do EV4. Esta decisão ambiciona consolidar a presença do construtor na região, assim como reforçar o “esforço” de eletrificação no Velho Continente.









De acordo com informações publicadas no “site” Automotive News Europe, o arranque da produção do EV2 em Zilina está previsto para fevereiro de 2026 e existe a expectativa de que este automóvel possa posicionar-se abaixo dos 30.000 €. Outros carros produzidos na unidade da Kia na Europa são o Sportage e o XCeed.

O Presidente e Administrador-Delegado da Kia Europe, Marc Hedrich, no evento organizado para o arranque da produção do EV4 anunciou: “Na Eslováquia, lado a lado, produzimos elétricos e carros com motorizações de combustão interna e híbridas. Ao expandirmos estas capacidades, apoiamos a diversidade da nossa base de clientes, que é cada vez maior”.









As instalações de Zilina beneficiaram de investimentos na ordem dos 108 milhões de euros, o que permitiu modernizar as linhas de produção, incluindo com a introdução de um transportador para a montagem das baterias dos carros elétricos na linha de chassis. A produção do EV2 beneficiará dos progressos introduzidos numa unidade que ganhou processo de produção ainda mais eficiente.