Kia simula anos de desgaste do EV4 no Inferno Verde

O Kia EV4, compacto elétrico com lançamento previsto ainda para este ano, continua em processo de desenvolvimento, sabendo-se agora que o automóvel da marca sul-coreana superar outra “prova dos nove” muito exigente: 10.000 km no Nürburgring-Nordschleife, Alemanha, o Inferno Verde. E este teste permitiu mesmo a simulação de vários anos de desgaste do modelo em condições reais de utilização quotidiana!

A quarta geração de baterias da Kia também superou com sucesso o teste de durabilidade levado a cabo pela marca, que incidiu, sobretudo, na fiabilidade e durabilidade dos componentes do sistema elétrico, com os resultados a serem bastante positivos, de acordo com a marca. Um dos aspetos em que a Kia trabalhou mais foi na refrigeração do acumulador de energia. A marca recorreu à bateria de ensaios na Alemanha depois de percorrer 110.000 km em estradas europeias. A prova de 10.000 kme, cumprida quase na “performance” máxima do carro (90 a 95%), mostrou que o EV4 desgasta pouco a bateria, mesmo submetendo-se a processos repetidos de carregamentos rápidos entre voltas à pista.