Kimera Evo38 Collezione Martini tem 640 cv

A Kimera Automobili apresentou versão nova do projeto inspirado no icónico 037 da Lancia, o último carro de tração traseira a vencer um Mundial de Ralis – conseguiu-o em 1983: o Evo38 Collezione Martini é criação ainda mais extrema na potência, no desempenho e na exclusividade. Preço: 1,15 milhões de euros!









O carro novo mantém a base técnica do antecessor, mas o nível de “performance” é elevado, graças ao motor de 4 cilindros e 2,1 litros sobrealimentado por compressor e turbo, agora com 640 cv (mais 40 cv). O binário aumenta 22% e aproxima-se dos 700 Nm, enquanto o regime máximo de funcionamento da mecânica é estendido para até às 8200 rpm.

Esta evolução técnica é acompanhada por melhorias no sistema de arrefecimento, com entradas de ar dianteiras novas que aumentam a eficiência térmica do conjunto motriz e ajudam a controlar a temperatura dos amortecedores, que estão parcialmente expostos. O “intercooler” também passa a integrar um sistema de pulverização de água, que surge otimizado para manter as temperaturas de admissão sob controlo durante condução desportiva.









Este motor admite a utilização de E85 (bioetanol), o que reforça a sua adaptabilidade no contexto das altas “performances”. As jantes apresentam sistema de aperto de porca central, enquanto a iluminação suplementar dianteira reforça a estética inspirada na era do Grupo B no WRC (1982-1986), que teve mais protagonistas, do Audi Sport Quattro S1 ao Peugeot 205 T16 e ao Lancia Delta S4 que sucedeu ao 037.

No habitáculo, a empresa italiana aposta numa abordagem que combina competição e artesanato, reinterpretando o “design” dos históricos carros de ralis sob uma ótica mais contemporânea, onde a engenharia assume, também, um papel estético. Visualmente, o Evo38 Collezione Martini é proposto em três configurações (Dry Green, Pearl White e Vermouth Red), mas há planos para mais opções cromáticas (azul, preto, cinzento e dourado).







