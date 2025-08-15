Lamborghini Fenomeno impressiona Monterey!

A Lamborghini encontra-se entre as protagonistas da edição deste ano da Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, EUA, com a apresentação do Fenomeno, carro anunciada como “Manifesto de Design”. Este superdesportivo tem produção limitada a 29 unidades e motorização híbrida com 1080 cv – o sistema inclui o V12 mais potente na história da marca do touro (835 cv).









A Lamborghini, para comemorar os 20 anos do Centro Stile, decidiu surpreender todos os visitantes da Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, EUA, certame que decorre até domingo, 17, com a estreia mundial do Fenomeno, Este superdesportivo apresentado como “Manifesto de Design”, mas integra a série “Few off” de carros fabricados em edição muito limitada (anunciam-se apenas 29 unidades) e tem a particularidade de contar com motorização híbrida que produz 1080 cv, contabilizando-se os 835 cv do V12 mais potente na história do fabricante de Sant’Agata Bolognese, Itália.









No Fenomeno, a Lamborghini comemora, também, a tradição de fabricar máquinas muito exclusivas com níveis excecionais de “performances”, (quase) sempre devido à utilização de tecnologias de ponta, muitas vezes inéditas. No entanto, neste caso, ambições (ainda) maiores, com uma reinterpretação extrema dos elementos de estilo mais representativos da marca transalpina. Os 1080 cv do touro novo devem-se aos 835 cv do V12 6.5 atmosférico e aos 245 cv dos três motores elétricos que integram o sistema híbrido de superdesportivo que estreia sensor 6D e travões carbono-cerâmicos (CCM-R Plus). Os discos dianteiros têm 420 mm de diâmetro e os traseiros 410 mm. Esta tecnologia é semelhante à utilizada pelos Hypercar que competem na categoria de topo do Mundial de Resistência (WEC), e foi testada no SC63 durante a temporada de 2024. Os italianos, para a manobra 100-0 km/h, reivindicam 30 metros!









O V12 encontra-se montado em posição central, atinge as 9500 rpm e tem mais de 128 cv/litro (é a potência específica mais elevada na história da Lamborghini). Os 725 Nm estão disponíveis às 6750 rpm, mas 80% encontram-se ativos logo a partir das 3500 rpm. Para a alimentação dos três motores elétricos, incluindo do integrado no interior da caixa de 8 velocidades e embraiagem dupla, que também é nova, há bateria de iões de lítio com 7 kWh de capacidade, que os engenheiros da marca “arrumaram”, habilmente, no centro do chassis.









Modo de condução totalmente elétrico

A transmissão às quatro rodas é assegurada pelo motor de combustão interna, que ativa as rodas traseiras, e pelos motores elétricos (dois) no eixo dianteiro, que são de fluxo axial e geram, individualmente, 110 kW e 350 Nm. E, adicionalmente, disponibilizam uma função de vectorização do binário, o que melhora a dinâmica do Lamborghini, e acionam a recuperação e a regeneração de energia nas desacelerações e nas travagens. A máquina na caixa é radial e entrega binário adicional ao eixo traseiro, dependendo do modo de condução selecionado a cada momento. A unidade com 110 kW e 150 Nm também atua como motor de arranque e gerador, ainda fornece energia aos motores elétricos dianteiros através da bateria, ativa o modo de “boost” e permite mover o Fenomeno de forma totalmente silenciosa e sem emissões de gases de escape.





“Quando apresentámos o Reventón, em 2007, o nosso objetivo foi criar um superdesportivo superlativo, que exprima tudo o que a Lamborghini representa”, afirmou Stephan Winkelmann, o alemão no comando da marca do Grupo Volkswagen. “O novo automóvel foi criado de acordo com a mesma filosofia, que é uma parte fundamental do nosso ADN”, disse. O primeiro membro da série tinha V12 com 650 cv e a lista notável de “few-off” inclui mais cinco máquinas: Sesto Elemento (2010, 570 cv), Veneno (2013, 750 cv), Centenario (2016, 770 cv), Sián (2019, 818 cv) e Countach (2021, 814 cv). O Sián FPK37 foi o primeiro modelo da marca de Sant’Agata Bolognese equipado com sistema híbrido, com motor elétrico a apoiar a mecânica de 12 cilindros.









O nome Fenomeno, como também é tradição na Lamborghini, homenageia touro muito bravo e célebre – apresentou-se em Morelia, no México, em 2002, foi lidado por dois matadores e pouparam-no na arena, devido às qualidades excecionais exibidas durante a faena. Em italiano e espanhol, Fenomeno significa “fenomenal”, palavra que expressa algo verdadeiramente notável e único. “Este automóvel é excecional em termos de ‘performance’, representa a marca de forma disruptiva, propõe o nível máximo de exclusividade e tem soluções inovadores que toram a experiência de condução verdadeiramente única”, concluiu Stephan Winkelmann.









Mais de 350 km/h e 0-100 km/h em 2,4 segundos!

O sistema híbrido de propulsão, por exemplo, está alojado na “monofuselagem”, chassis inédito inspirado na aeronáutica (tem monocoque em fibra de carbono e estrutura dianteira em material que combina fibra de carbono e resina). As jantes forjadas possuem porcas de aperto central, os pneus especiais para circuito foram criados “à medida” pela Bridgestone (os Potenza Sport têm as medidas 265/30 ZRF21 à frente e 355/25 ZRF22 atrás), e a suspensão dispõe de afinação muito desportiva que beneficia a estabilidade e a precisão na condução.

Estas características, juntamente com a potência excecional, fazem do Fenomeno o mais rápido Lamborghini de sempre, tanto na aceleração 0-100 km/h (2,4 segundos), como nos 0 -200 km/h (6,7 segundos). A velocidade máxima supera os 350 km/h. E a relação peso-potência da máquina com 5,014 m de comprimento e 2,779 entre eixos, é, também, a melhor da história da marca de Sant’Agata Bolognese: 1,64 kg/cv!







