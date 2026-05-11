Lamborghini Fenonemo Roadster: PHEV com 1080 cv

A Lamborghini, marca criada em 1963 e, por isso, a comemorar 63 anos, decidiu, e bem!, presentear-se com automóvel novo, que integra a série de edições especiais Few-Off e tem produção limitada a 15 unidades. Chama-se Fenomeno Roadster, é baseado em “coupé” homónimo apresentado em 2025 (anunciam-se apenas 29) e mantém a motorização híbrida que associa mecânica V12 6.5 atmosférica (835 cv e 725 Nm) a três motores elétricos, bateria com 7 kWh de capacidade, e caixa de 8 velocidades, automática e de dupla embraiagem. A potência máxima do sistema é de 1080 cv.









O Fenomeno Roadster apresenta-se como o descapotável mais potente e veloz na história da fabricante de Sant’Agata Bolognese, com arranques 0-100 km/h em 2,4 s e 0-200 km/h em 6,8 s, e velocidade de ponta superior a 340 km/h. Para o Coupé, reivindicam-se 0-100 km/h em 2,4 s, 0-200 km/h em 6,7 s e mais de 350 km/h. Este superdesportivo desfruta de sistemas de tração integral, vectorização do binário e travagem regenerativa, entre outros recursos técnicos. No descapotável, como no Coupé (e no Revuelto…), monocoque em fibra de carbono, estrutura de inspiração aeronáutica que associa mais rigidez a menos peso.





Modos de condução e tecnologias de competição

No(s) Fenomeno, a motorização híbrida Plug-In (PHEV) tem diversos programas de condução (Città, Strada, Sport, Corsa e Recharge, Hybrid e Performance). Ajustam a interação entre o V12 a gasolina e os motores elétricos, a distribuição do binário entre os eixos, o funcionamento da mecânica de combustão interna e, também, a forma de intervenção das três mecânicas alimentadas pela bateria – regeneração, “boost” e tração. Isto permite que o Lamborghini, em ambientes urbanos, consiga movimentar-se sem emissões de gases de escape e com quatro rodas motrizes (a marca não anuncia a autonomia deste programa, mas antecipa-se a possibilidade de até 10 km, a baixa velocidade…). Coupé e Roadster partilham esta arquitetura e as funcionalidades, diferenciando-se apenas estruturalmente, e na aerodinâmica e no peso.









No Fenomeno Roadster, sistema de travagem CCM-R Plus com discos em fibra de carbono e cerâmica, equipamento derivado do desporto automóvel muito potente e resistente à fadiga, e capaz de desacelerações incríveis em condições extremas. A Squadra Corse abandonou o Mundial de Resistência (WEC), mas mantém muita atividade na competição. Na suspensão, amortecedores ajustáveis manualmente para adaptação do desempenho dinâmico do descapotável na estrada e na pista.





A Lamborghini apresentou o primeiro One-Off, o Reventón Roadster, em 2009, em Frankfurt (produziram-se apenas 15). Stephan Winkelmann, o alemão à frente dos destinos da marca na órbita do Grupo Volkswagen, na apresentação do Fenomeno Roadster, destacou o facto de todos os membros da série aumentarem os padrões de desempenho, engenharia e “design”, uma vez que são a expressão máxima dos conhecimentos e dos valores da Lamborghini e combinam desenho inconfundível, “performances” sem compromissos e níveis de exclusividade quase sem paralelo.









O Roadster mantém níveis de “downforce” e estabilidade próximos dos do Coupé, por contar com pacote aerodinâmico específico – defletor no para-brisas canaliza ar para refrigeração do motor, difusor de grandes dimensões e asa traseira ativa. O Lamborghini tem, ainda, sistema de arrefecimento otimizado, arcos de segurança em fibra de carbono desenhados para reduzirem quer a turbulência, quer o ruído a alta velocidade. A Brigdestone desenvolveu pneus Potenza Sport específicos, com as dimensões 265/30 no eixo dianteiro e 355/25 no traseiro, e versões tanto para a estrada, como para a pista (“semi-slick”).









Apresentação em Imola, na segunda edição do Arena