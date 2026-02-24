Lamborghini: PHEV em vez de elétrico(s)!

A Lamborghini abandonou o plano para a produção do primeiro automóvel elétrico em 2028, de acordo com o diário britânico “The Times”, que cita o diretor da marca italiana propriedade do Grupo Volkswagen, Stephan Winkelmann. E a notícia surge na ressaca do anúncio da venda de 10.747 carros em 2025, registo que significa só mais 0,6% do que os 10.687 de 2024, mas representa um recorde novo!









Este sucesso da Lamborghini é muito significativo por coincidir com renovação da gama e transição para motorizações híbridas, e período de incerteza económica e política em todo o mundo! Segundo a notícia no “The Times”, Winkelmann decidiu abandonar o programa antecipado pelo estudo Lanzadore de 2023 devido ao risco associado a este projeto, uma vez que a procura de automóveis 100% elétricos no mercado da marca de Sant’Agata Bolognese é reduzidíssima. Todavia, o facto não impediu o desenvolvimento e a produção do Ferrari Luce.

Os resultados da Lamborghini em 2025 deveram-se, sobretudo, ao impacto muito positivo de três automóveis com motorizações híbridas Plug-In (PHEV): Revuelto, Temerário e Urus SE. Apoiando-se neste facto, Winkelmann & Cia. decidiram que a marca deve continuar empenhada no desenvolvimento da tecnologia, esperando-se mesmo a adição de carro novo à gama. “Os nossos clientes valorizam muito as experiências emocionais ou sensoriais que os elétricos ainda não proporcionam”, comentou.









A decisão de abandonar o projeto Lanzador aconteceu depois de “mais de um ano de reuniões com clientes e concessionários, e muitos análises de mercado”, disse Winkelmann. “Investir tanto dinheiro no desenvolvimento e na produção de carros com tão poucos adeptos significaria uma irresponsabilidade tanto para os nossos acionistas, como para os nossos funcionários e as suas famílias, pois poderíamos comprometer o futuro da empresa”, concluiu.