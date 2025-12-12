Lançamento em 2026: novo Kia Seltos apresentado na íntegra

Está, oficialmente, apresentada a segunda geração, primeira a comercializar na Europa, já que tal não aconteceu com a original, lançada em 2019, do SUV que se posicionará na oferta da Kia entre o Stonic e o Sportage.









Com início de produção a ter lugar durante o corrente mês de dezembro, o novo Seltos começará por ser lançado na Índia, a que seguirão, ainda em 2026, os mercados da Coreia do Sul, América do Norte, Europa e China, ou não fosse esta uma proposta considerada, pela própria, como fundamental para a marca sul-coreana a nível global.





Mesmo sendo o Seltos da primeira geração um ilustre desconhecido para a esmagadora maioria dos europeus, há que sublinhar que, no plano estilístico, poucos, ou nenhuns, pontos de contacto existem com o seu sucessor. O ousado e marcante visual exterior, desenvolvido respeitando os pressupostos da linguagem de design “Opostos Unidos” da marca de Seul, exibe vários elementos que evocam, isso sim, as suas mais recentes criações, assim assegurando o sempre tão almejado “ar de família”. Veja-se a grelha frontal de dimensões mais generosas, sobretudo em largura, com a assinatura luminosa Star Map típica da da Kia (que inclui uma sequência dinâmica de boas-vindas); as linhas laterais diagonais; o tejadilho “flutuante”; e os farolins dispostos na vertical, e que se prolongam por toda a secção posterior – merecendo, ainda, referência os puxadores das portas colocados à face da carroçaria (para um melhor desempenho aerodinâmico), os contornos dos ombros mais vincados, e as jantes com medidas que podem variar entre 16”-19”.









Num habitáculo anunciando como espaçoso, tal como a bagageira (com 563 litros de capacidade, e piso possível de montar em dois níveis), em boa parte devido às generosas dimensões exteriores (4430 mm de comprimento, 1830 mm de largura, 1600 mm de altura, e 2690 mm entre eixos), o objetivo foi criar um espaço capaz de satisfazer as necessidades do condutor, e de quem o acompanhe, tanto nas deslocações diárias, como nas viagens em família, como nos momentos de aventura. Para isso, o painel de instrumentos foi montado numa posição baixa e horizontal (para melhorar a visibilidade e criar uma sensação de maior amplitude); o recurso a um sistema shift-by-wire (sem ligações físicas) para o comando da transmissão, integrado na coluna de direção, liberta espaço na consola central; e foram aplicados vários materiais classificados como premium pela Kia, que ainda garante destacar-se o Seltos no que ao isolamento acústico do habitáculo diz respeito.









Já o tablier é dominado pelos dois ecrãs de 12,3” (um servindo enquanto painel de instrumentos totalmente digital, o outro, tátil, destinado a comandar o sistema de infoentretenimento), e pelo terceiro monitor, também tátil, de tamanho mais reduzido, para controlo do sistema de climatização – todos parecendo estar reunidos num único painel, como é apanágio nos mais recentes lançamentos da Kia. Quem estiver ao volante do Seltos disporá, ainda, de um head-up display de 12”, que projeta diretamente no para-brisas as informações mais relevantes relacionadas com a condução; ao passo que o sistema de infoentretenimento, entre muitas outas valências, está apto a receber atualizações remotas, e dispõe de um assistente com tecnologia de inteligência artificial generativa e ChatGPT, no sentido de assegurar uma interação o mais natural possível com os utilizadores. Nota, igualmente, para a chave digital, através da qual o proprietário pode permitir o acesso ao, ou mesmo a partilha do veículo através de um smartphone.









Como não poderia deixar de ser, a segurança foi outra das grandes prioridades da Kia quando do desenvolvimento do novo Seltos, em que conjugou uma estrutura robusta, e eficiente nesta matéria, com um leque alargado de sistemas avançados de assistência à condução (ADAS). Na prática, o uso extensivo de aço de ultraelevada resistência, e a estampagem a quente, melhoram a rigidez estrutural, logo, o desempenho dinâmico, e, no limite, a proteção dos ocupantes em caso de embate; incrementando os ADAS a confiança ao volante, ao auxiliá-lo a manter o controlo do veículo, justificando aqui menção sistemas de última geração como o assistente de condução em autoestrada (HDA), o assistente ativo à manutenção na faixa de rodagem (LFA 2), o alerta de colisão frontal com travagem autónoma de emergência (FCA 2), o alerta de saída do veículo em segurança (SEW), a câmara de estacionamento panorâmica, os sensores de estacionamento, e a travagem autónoma de emergência em manobras de marcha-trás.





Tendo por base a plataforma K3 da Kia, o Seltos promete, ainda, destacar-se no capítulo do desempenho dinâmico, tanto em termos de conforto, como de eficácia, para o que recebeu importantes melhorias ao nível da direção e das suspensões (MacPherson na frente, eixo semi-rígido atrás). O seletor de modos de condução oferece as opções Eco, Normal e Sport, a que juntam, nas variantes de tração integral, com suspensão traseira multilink, os modos Neve, Lama e Areia.









Quanto à oferta de motores, e não estando ainda definida a respetiva composição no que ao mercado europeu concerne, a nível global, na fase de lançamento, contemplará três opções a gasolina. A que se juntará, ainda em 2026, uma motorização híbrida plug-in com Sistema de Travagem Regenerativa Inteligente 3.0 (regula automaticamente a intensidade da regeneração de energia em função do fluxo de trânsito e dos dados fornecidos pelo sistema de navegação) e função V2L (Vehicle to Load), que permite alimentar dispositivos elétricos externos.



