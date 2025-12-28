Leapmotor B10 desde 27.600 €

O B10 é o terceiro automóvel no catálogo europeu da Leapmotor, a marca chinesa de que a Stellantis detém 20% do capital – 51% no caso da parceria criada para os mercados de exportação. Soma-se ao T03 e ao C10, posiciona-se na categoria dos compactos, categoria muito importante na região, e apresenta-se em três versões, todas com motores elétricos de 218 cv – diferenciam-nas apenas a capacidade da bateria (56 kWh e 67 kWh) e, ainda, os níveis de equipamento (Life Pro, Life Promax e Design Promax). Em Portugal, preços a partir de 27.600 €.









No B10 com 4,51 m de comprimento, até à adoção da motorização REEV (sistema de extensão autonomia classificado como híbrido Plug-In, como já acontece com a proposta homónima que encontramos no catálogo do topo de gama C10…), três versões com máquinas elétricas de 160 kW/218 cv e 240 Nm posicionadas no eixo traseiro, que também é o de tração, e alimentadas por baterias do tipo LFP (fosfato de ferro e lítio), com 56,2 e 67,1 kWh de capacidade.

Na base da gama, e para preço bem mais competitivo (27.600 €), B10 Life Pro com a bateria que tem apenas 56,2 kWh de capacidade e permite percorrer até 361 km entre recargas. Nas versões Life Promax (29.500 €) e Design Promax (30.900 €), os acumuladores com 67,1 kWh de capacidade garantem autonomias de até 434 km. A primeira admite recargas rápidas (corrente contínua) com potências até 140 kW, o segundo e o terceiro permitem até 168 kW. Em todos os casos, a recuperação da energia armazenada, de 30% para 80%, realiza-se em menos de 0h20. Recorrendo a corrente alternada (a potência máxima admitida é de 11 kW, 0% a 100% em 2h30 na primeira e 3h00 no segundo e no terceiro).









Nos consumos e nas “performances”, os números prometidos também são iguais (ou muito semelhantes), com arranques 0-100 km/h em 8 s, velocidades máximas de 170 km/h e médias de 17,2 a 17,3 kWh/100 km, em ciclo combinado, de acordo com o protocolo europeu WLTP (os B10 com baterias maiores são mais pesados – 1780 kg “contra” 1845 kg – e, por isso, ainda que de forma quase marginal, gastam mais energia).









Produção na Europa a partir da primavera

Concorrente de BYD Atto 3, Ford Explorer, MGS5 EV, Renault Scenic E-Tech Electric e Skoda Elroq, entre outros SUV compactos equipados apenas com motorizações elétricas, o B10 tem preço muito mais “popular”, e por margem enorme, o que não pode deixar de representar uma vantagem competitiva importantíssima. De resto, e confirmando-se os rumores, com arranque da produção em Saragoça, Espanha, ainda durante este ano, a Leapmotor, seguramente, posicionar-se-á ainda melhor na Europa e em Portugal.

A marca chinesa fabricará segundo carro elétrico na unidade industrial espanhola da Stellantis: o B05, berlina compacta com 4,430 m e 5 portas baseada na mesma arquitetura do B10, a plataforma LEAP 3.5. Também em 2026, introdução do B03X, SUV com 4,20 m concorrente no segmento B, com BYD Atto 2, Citroën C3 Aircross, Fiat 600, Opel Mokka e Peugeot 2008, entre outros subcompactos. Desconhecem-se informações sobre automóvel vendido na China com nome diferente (A10).









O preço não concentra todas as qualidades do B10… O SUV tem, também, espaço interior abundante, capacidade de carga razoável – 430 a 1700 litros, dependendo da posição dos encostos dos bancos traseiros, e 25 litros no “frunk” sob o “capot” –, e muitas tecnologias de ponta. A apresentação minimalista aproxima-o do C10, SUV com 4,74 m (36.785 €). No interior, quase não existem comandos físicos, uma vez que a maioria das funções do automóvel é operada no ecrã (14,6’’) do sistema multimédia, no centro do painel de bordo. O monitor da instrumentação tem 8,8’’. Na qualidade (materiais e montagem), para os padrões de referência no segmento em que concorre, o Leapmotor não defrauda expectativas e, por isso, mais do que satisfaz.

Os B10 diferenciam-se só nas capacidades das baterias (duas), nos acabamentos (dois) e, ainda, nos níveis de equipamento (três). De série, três programas de ação (Conforto, Standard e Desportivo), três graus de assistência da direção e, também, três intensidades de recuperação de energia durante desacelerações e travagens. Registem-se, ainda, a abundância de assistências à condução ou o facto de todas as versões contarem com tejadilho panorâmico e quatro câmaras que asseguram visão de 360º do exterior do automóvel.









Nos Leapmotor, os “smartphones” dos proprietários assumem a função de chaves digitais dos automóveis, uma vez que o carro é entregue só com cartão que abre e fecha as portas. Existe, portanto, “app” para controlo remoto de diversas funções. Este B10 apresenta-se, ainda, com a classificação de cinco estrelas nos testes de colisão do consórcio EuroNCAP. Esta marca, atualmente, está ativa em mais de 30 mercados, em todo o mundo, que representam mais de 1700 pontos de serviços e vendas. E, em apenas 10 anos, entregou mais de um milhão de carros e, em 2025, assumiu a primeira posição na tabela das “start-ups” chinesas especializadas em Energias Novas (elétricos e híbridos Plug-In).









Primeiras impressões de condução

O B10, antes da introdução na Europa, cumpriu programa de desenvolvimento em Itália, no circuito de testes da Stellantis em Balocco. Assim, a Leapmotor foi capaz de adaptá-lo melhor às especificidades da condução e das estradas na região. E o facto demonstra o empenho da marca na satisfação dos clientes. A experiência ao volante do SUV surpreendeu-nos positivamente. O carro é confortável, previsível e seguro, mesmo dispondo de direção leve e pouco informativa – facilita a utilização em cidade, sim, mas pedia-se tato diferente para maior sensação de comando em estradas sinuosas. A suspensão encontra-se adaptada para o bem-estar a bordo e a conforto de rolamento. Porém, a capacidade de filtragem das irregularidades do piso tem “contrapartida” bem menos positiva: o rolamento da carroçaria em curva e durante as transferências de massa – nunca é excessivo, mas também diminui a sensação de controlo.









O B10 tem tração traseira, característica que beneficia o equilíbrio e a precisão na condução, e potência mais do que suficiente, como demonstra o 0-100 km/h em 8 segundos. Todavia, mesmo contando-se sempre com reservas de energia sob o pé direito, devido à disponibilidade imediata do binário nos carros elétricos, este SUV convida-nos a uma utilização mais relaxada e serena, condição para conduzirmos de forma eficiente e percorrermos mais quilómetros entre recargas da bateria.







