Lexus estreia Sport Concept

A América do Norte é superimportante para a Lexus, marca “premium” criada pela Toyota para os EUA em 1989, razão por detrás da estreia do Sport Concept, estudo que antecipa o substituto do LC em fim de carreira, durante evento na Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, EUA. Este modelo apresenta-nos, também, o futuro GT3 do fabricante nipónico.









A Lexus, o ano passado, comemorou recorde de vendas na América do Norte, com 379.589 automóveis. Os números do primeiro semestre antecipam mais e melhor em 2025, com cerca de 149.000 unidades, “contra” 178.000 da BMW e 157.500 da Mercedes. O LC posiciona-se no topo da gama da marca “premium” fundada pela Toyota em 1989, precisamente com os EUA “debaixo de olho”.





O desportivo apresentado em 2017 aproxima-se no fim de carreira bem-sucedida, principalmente no lado de lá do Atlântico. A Lexus já acabou a produção da versão híbrida 500h e pretender fazer o mesmo com a 500, com V8 de 477 cv em 2026 (só 550 carros no próximo ano, 200 coupés e 350 descapotáveis). E o superdesportivo LFA fabricado entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012 (apenas 500 unidades, todas com motor V10 e 560 cv) nunca teve sucessor…









O Sport Concept exposto em Monterey, no “The Quail, a Motorsports Gathering”, é o automóvel que conhecíamos pelo nome de código LFR. Visualmente, este Lexus funde características do LFA e do LC. A marca ainda não anunciou especificações técnicas nem planos de produção, mas este protótipo apresenta-se com motor V8 biturbo montado em posição dianteira e tração traseira. A Toyota prepara máquina sobre a mesma base e este estudo antecipa, igualmente, o RC F GT3 que compete no Mundial de Resistência (WEC) e no campeonato norte-americano IMSA.