Lotus apresenta X Hybrid de 952 cv

A Lotus, marca fundada em 1955 por Colin Chapman, mantém o quartel-general em Hethel, Reino Unido, mas integra o portefólio da chinesa Geely desde 2017. Em 2024, o fabricante abandonou os planos para produzir apenas automóveis com motorizações elétricas a partir de 2028, uma vez que a procura da tecnologia nos mercados dos carros desportivos e de luxo não apresentava o crescimento antecipado, e decidiu passar a investir também em híbridos Plug-In.









O Eletre X cumpre essa promessa, desde logo por estrear a tecnologia X Hybrid. A motorização tem 952 cv e permite cumprir até 350 km de forma elétrica, segundo a homologação chinesa CLTC, que é sempre muito mais otimista do que a europeia WLTP, o que significa que a autonomia total excede os 1200 km. Este Sport Utility Vehicle (SUV), cumprindo-se o programa anunciado pelo fabricante, surgirá na Europa durante o quarto trimestre de 2026. Na China, sistema já à venda no For Me, que não é mais do que derivado do Eletre comercializado apenas no mercado doméstico.

Desconhecem-se, ainda, todas as especificações da versão nova do “Hyper-SUV”, classificação que a Lotus atribui ao Eletre, mas a marca do Grupo Geely, consórcio baseado em Wuhan que também é acionista maioritário de Volvo, Polestar, Smart, Proton Lynk & Co ou Zeekr, por exemplo, assegura que o Eletre X europeu apresentará características semelhantes ao automóvel chinês, principalmente na autonomia do modo de condução 100% elétrico e nas “performances”.









Para o For Me, a Lotus reivindica 952 cv e 0-100 km/h em 3,3 segundos. Este SUV tem plataforma nova, com arquitetura elétrica de 900 V que admite recuperar a capacidade da bateria, de 20% para 80%, em cerca 0h09. O sistema Hybrid X integra motor/gerador com 204 cv (150 kW) que gera até 25 kW por hora para o acumulador de energia, em condições ideais, além de auxiliar nas prestações, em caso de necessidade.

Mas, mais do que o extensor de autonomia, o Eletre X destaca-se pelo rendimento máximo das duas máquinas elétricas (uma por eixo): 952 cv (700 kW) e 935 Nm. O sistema é gerido por uma unidade central de comando “inteligente”, que permite seis modos de funcionamento (elétricos ou híbridos). A bateria tem 70 kWh de capacidade e o depósito de combustível é de 52 litros.







