Lotus prepara supercarro V8 híbrido

A Lotus prepara o regresso dos motores de 8 cilindros em V à gama de desportivos. A marca britânica que tem a chinesa Geely como acionista de referência está a trabalhar no desenvolvimento de supercarro híbrido, que tem o nome de código Type 135 e início de produção previsto apenas para 2028. Este automóvel insere-se na estratégia “Focus 2030”, que define uma abordagem multienergia para o futuro do fabricante fundado em 1952 por Colin Chapman, combinando mecânicas de combustão interna e motorizações híbridas Plug-In e elétricas.









O recurso a V8, motor ausente do catálogo da marca de Hethel, Inglaterra, desde o fim de produção do Esprit, que remonta já a 2004, representa uma mudança relevante na orientação técnica do fabricante. O carro novo recorrerá a uma motorização híbrida de elevado desempenho, pois anuncia-se tanto uma potência superior a 1000 cv, como a combinação de “performances” excecionais com o cumprimento de normas de emissões poluentes cada vez mais exigentes.

No âmbito desta estratégia, a Lotus prevê uma gama diversificada em termos de tecnologias de propulsão, estabelecendo como objetivo, a curto prazo, um “mix” de vendas composto por 60% de automóveis híbridos Plug-In (PHEV) e 40% de elétricos (BEV).

Paralelamente, a marca confirmou a continuidade da produção do Emira, automóvel que beneficiará de atualização ainda durante este ano. A futura evolução promete tornar-se na versão mais leve e potente de sempre do modelo. Já os elétricos Eletre, Emeya e Evija mantêm-se como pilares estratégicos da gama de marca muito comprometida com a eletrificação do automóvel.