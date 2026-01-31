Lucid: mais autonomia no frio e no gelo

Teste na Noruega às autonomias de automóveis elétricos, programa cumprido sob temperaturas (muito) negativas, “premium” carro de marca norte-americano, o Air Grand Touring da Lucid Motors, fabricante fundado em 2007. No “NAF Winter Test” realizado, anualmente, pela Federação Automóvel Norueguesa, o modelo, apenas com uma carga da bateria, percorreu nada menos do que 520 km.









Este ano, durante o programa, registaram-se mesmo as temperaturas mais baixas de sempre, com os termómetros a atingirem até -31º. O percurso cumpriu-se sem quaisquer paragens para carregamentos e ligou a capital da Noruega, Oslo, a zona montanhosa do país. A viagem incluiu passagens por todos os tipos de percursos, de zonas urbanas a autoestradas. O segundo classificado, o Mercedes-Benz CLA, percorreu “apenas” 421 km. No “top-5”, nas posições seguintes, classificaram-se Audi A6 e-tron (402 km), Kia EV4 (390 km) e BMW iX (388 km).

"Estamos orgulhosos por participarmos no ‘NAF Winter Test’ pela primeira vez. E é justo dizer que o nosso Lucid Air Grand Touring é o campeão da autonomia até sob condições as climáticas extremas de inverno que encontrámos na Noruega”, disse Lawrence Hamilton, o diretor da Lucid Motors na Europa. “Esta prova proporciona-nos informações muito importantes sobre o desempenho real dos carros elétricos e demonstra os progressos notáveis que conseguimos nos domínios da eficiência e da inovação”, concluiu.









No verão de 2025, recorda-se, o Air Grand Touring já tinha conseguido o recorde de autonomia do NAF Summer Test, com 828,6 km superando, registo que superou o máximo anterior de 672 km, de 2023. E, anuncia-o a marca com sede em Newark, Califórnia, EUA, este carro também detém o Recorde do Guinness para a "Viagem mais longa realizada por um automóvel elétrico com uma única carga de bateria": 1205 km.