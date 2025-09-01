Maserati MC12 Stradale por 5,2 milhões

A Maserari, num dos eventos organizados em paralelo com o programa da Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia, EUA, comemorou a venda de unidade do MC12 Stradale por 5,2 milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros…), o que o torna no modelo mais caro da “espécie”!









Unidade do Maserati MC12 Stradale, superdesportivo com produção limitada só a 50 exemplares (25 em 2004 e 25 em 2005), todos equipados com motores V12 6.0 com 630 cv, foi vendida por 5,2 milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros) durante Leilão da Broad Arrow realizado em paralelo, mas à margem, do programa oficial da Semana do Automóvel de Monterey, na Califórnia (EUA), razão por detrás de só agora conhecermos esta operação milionário, a maior na história do modelo do fabricante de Modena, Itália.

O MC12 Stradale que mudou de mãos durante o evento californiano apresenta-se pintado em branco com apontamentos em azul, combinação cromática inspirada no Maserati Birdcage Type 61 fabricado entre 1959 e 1961. E, assim, duas décadas depois da apresentação do superdesportivo, o bólide da marca do tridente ainda é capaz de conquistar corações entre os entusiastas e colecionadores de máquinas de sonho.









Os 5,2 milhões de dólares da licitação vencedora na Califórnia superam em 37% o recorde anterior do MC12 Stradale num leilão e representam o valor mais elevado já pago por automóvel moderno da Maserati. Este modelo é a versão de estrada do MC12 GT1 que dominou o FIA GT de 2004 a 2010 (12 títulos e 22 vitórias, incluindo dois Troféus de Construtores e cinco campeonatos de Pilotos e seis de Equipas). A marca italiana, com esta máquina, também conseguiu três sucessos nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica.









A ligação direta à competição automóvel promoveu a imagem do MC12, tornando-o num símbolo de “design”, “performances” e tecnologia de ponta. E este leilão na Califórnia demonstra o “reconhecimento” de que o superdesportivo do fabricante de Modena desfruta em todo o mundo, por combinar exclusividade com história e inovação técnica. Muito mais recentemente, a Maserati apresentou modelo com o mesmo tipo de ADN – o MCXtrema, “derivado” do MC20 com V6 3.0 biturbo de 730 cv que pode conduzir-se somente em circuito (a marca apresentou-o em 2023, em Monterey, e os 62 exemplares produzidos venderam-se rapidamente).