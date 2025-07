Maserati MCPURA em Goodwood

A Maserati tem automóvel de sonho novo… O MCPURA em exibição no Festival de Velocidade de Goodwood, certame a decorrer em Inglaterra até domingo, possui o mesmo pacote mecânico do automóvel de que deriva, o MC20, nomeadamente o V6 Nettuno com 630 cv, mas conta com apontamentos estéticos diferenciadores. A marca propõe-no como “coupé” e descapotável (Cielo).









A Maserati tem estreia mundial no Festival de Velocidade de Goodwood, encontro a decorrer na região do West Sussex, Inglaterra, até domingo. O MCPURA é o mais recente superdesportivo da marca do Tridente, que promove este superdesportivo baseado no MC20 de 2020 como a expressão máxima das competências técnicas e tecnológicas, e das “performances”, que associamos ao fabricante de Modena.





O MCPURA, comparado com o MC20, diferencia-se, sobretudo, por mudanças no “design” exterior, nos materiais e nos acabamentos interiores. Já o motor mantém-se: é o poderoso V6 Nettuno com 630 cv. Santo Ficili, diretor da Maserati, introduz o automóvel: “Ambas as versões, o Coupé e o Cielo, foram criadas em Modena, na fábrica histórica da marca, onde o tridente prospera há mais de 90 anos. Fazemos tudo nesta unidade, incluindo as personalizações mais exclusivas encomendadas às Officine Fuoriserie. Somos o fabricante de automóveis há mais tempo no Motor Valley, região que ajudámos a moldar, e que continuamos a representar em todo o mundo. É a partir daqui que, orgulhosamente, contamos a história da excelência e do luxo italianos”.









Em Goodwood, o superdesportivo foi apresentado na cor AI Aqua Rainbow – mate para o coupé e brilhante para o Cielo –, um nome que sugere, por si só, a ideia de uma luz muito cintilante. De facto, este azul muda sob a luz do sol para produzir um efeito de arco-íris. Inspirado no prisma, decompõe a luz branca, e captura, depois, todas as suas facetas, criando uma cor única e pura. O Tridente que surge na grelha e no pilar C, bem como o emblema em ambos os lados do MCPURA, são em magenta com azul mica, tornando a combinação ainda mais elegante. O logótipo na mesma tonalidade é replicado no centro das jantes, com um acabamento diamantado polido específico. Em contraste com o acabamento das respetivas carroçarias, os detalhes são brilhantes na versão coupé, e mate na versão descapotável.









Por fim, a característica de destaque no interior são os bancos, gravados a laser em Alcantara Ice, o que realça o Tridente com um grafismo totalmente novo. A imagem que daí resulta é, ao mesmo tempo, futurista e desportiva, com um fundo de dupla face – um vermelho iridescente com azul, e um azul iridescente com vermelho –, realçando as formas e reproduzindo os mesmos tons dos detalhes exteriores. O tratamento “a laser” é utilizado para transmitir tridimensionalidade, criando uma combinação da elegância desportiva da Alcantara.