Matrículas aumentam 4,5% em novembro

As matrículas de carros novos no nosso País, em novembro, aumentaram 4,5%, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Os elétricos representaram 32,5% dos registos de ligeiros de passageiros. No total, e somando-se os comerciais ligeiros e os passados, contabilizaram-se 20.245 viaturas.









Segundo os mesmos dados, de janeiro a novembro, aumento de 6,6% nas matrículas, igualmente na comparação com o período homólogo de 2024, o que se traduz em 239.843 veículos. Detalhando-se os números por categoria, os ligeiros de passageiros registaram um aumento de 0,4% em novembro, para 16.459 automóveis. De janeiro a novembro, matricularam-se 204.160 carros, mais 7,7% do que nos primeiros 11 meses do ano passado.

Nesta categoria, por ser a mais representativa, vale a pena destacar o peso cada vez mais expressivo das motorizações ditas alternativas, com os ligeiros de passageiros elétricos a representarem já mais de 30% das matrículas, com 32,5%. Mais, no acumulado do ano, 69,3% dos carros posicionados na categoria eram movidos por “energias novas”, com os elétricos a representarem 22,9% e superarem os híbridos (HEV), que corresponderam a 22,7% dos registos. Os híbridos Plug-In (PHEV) surgem na terceira posição, com 15,3% das matrículas. E os carros a gasolina (25%) e, sobretudo, a gasóleo (5,7%) têm fatias de mercado cada vez mais reduzidas.

Nos ligeiros de mercadorias, no penúltimo mês de 2025, crescimento de 23,2%, com 3153 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu as 28.803 unidades, crescendo 0,3% face a período igual de 2024. Nos pesados, aumento de 51,4%, com 633 veículos matriculados. De janeiro a novembro contabilizaram-se 6880 unidades, ou mais 1,7%.









Renault primeira entre as marcas

Por marcas e tendo em conta só o mercado de ligeiros de passageiros, pela sua representatividade, o mês foi liderado pela Renault, com 1472 unidades, mais 15% do que em igual período de 2025. Nas duas posições seguintes, Mercedes (1377, +4,2%) e Peugeot (1369, -13,1%)

A Dacia (1257, -7%) ficou no quarto lugar, com a BMW (1078; -1,1%) a ser a última das marcas a atingir os quatro dígitos nas matrículas em mês marcado por decréscimos nos registos de fabricantes como Volkswagen (801, -29,5%), Toyota (851, -12,7%), Nissan (364, -41,6%), Tesla (425, -46,9%) e SEAT (394, -32,4%).





No acumulado do ano, a Peugeot é líder incontestada entre os ligeiros de passageiros, superando já a fasquia dos 20.000 exemplares registados, com 20.319, mais 4,7% do que no mesmo período de 2024. A Mercedes está na segunda posição, com 16.327, ou mais 8,5%, enquanto Dacia e Renault disputam um lugar no “top-3”. A marca romena matriculou 15.807 unidades, mais 9,8%, enquanto a “casa-mãe” registou 15.034, mais 8,9%. A BMW foi quinta (13.270, +7,2%) e a Volkswagen sexta (11.720, 10,4%).

A lista dos dez primeiros também integra Toyota (-0,6%), Citroën (-0,9%), Kia (+5,4%) e Nissan (+7,9%), enquanto a Opel está às “portas” do “top -0”, com um crescimento expressivo de 22,6%. Mais atrás, notas para os aumentos registados por BYD, que mais do que duplicou as matrículas de 2024 para 2025 (+115,6%), MG (+75,2%) e XPENG (1570,2%).



