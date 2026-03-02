Matrículas: mais 1,8% em fevereiro

As matrículas de carros novos no nosso País aumentaram 1,8% em fevereiro (total de 23.408 unidades), comparativamente ao mesmo mês de 2025, de acordo com os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Nos ligeiros de passageiros, as motorizações elétricas corresponderam a 23% dos registos. No acumulado de 2026, progresso de 8,6%, também no frente a frente com o período homólogo do ano passado (43.450 automóveis).









Por categorias, e considerando primeira a dos ligeiros de passageiros, a mais representativa, 20.541 automóveis novos matriculados em fevereiro, o que representa mais 5,5% do que no mesmo mês de 2025. Somando os números dos primeiros dois meses de 2026, 37.380 unidades registadas, mais 10% do que no período homólogo do ano passado.

Consequência direta (positiva) do aumento rápido do número de propostas no mercado nacional, a maioria dos ligeiros de passageiros registados nestes dois meses são movidos a energias alternativas: 76,1%. Os híbridos (HEV) representaram 34,7%, os elétricos (BEV) 24,3% e os híbridos Plug-In (PHEV) 13,3%.

Nos ligeiros de mercadorias, em fevereiro, variação negativa de 25,3%, também na comparação com o mesmo mês de 2025, com 2223 unidades matriculadas. No acumulado do ano, e no mesmo frente a frente, redução de 12,6%, para 4411 unidades.

Por fim, nos pesados (mercadorias e passageiros), aumento de 16,7% nos registos, para 644. Nos dois meses de 2026, nesta categoria, 1659 matrículas, mais 67,9% do que em janeiro e fevereiro de 2025.









Peugeot lidera destacada

Por marcas e limitando a análise aos ligeiros de passageiros, Peugeot destacada no topo do número de registos em fevereiro. A marca matriculou 2425 unidades, só menos 1,2% do que no mesmo mês de 2025. A Mercedes-Benz conseguiu a segunda posição, com 1451 carros (+0,1%) e a BMW garantiu a terceira, com 1295 (+3,5%).

Diversas marcas registaram mais de 1000 carros no segundo mês de 2026. A Opel, por exemplo, apresenta-se na quarta posição da tabela das matrículas, com 1282 (+70,3%). A Nissan registou 1189 carros (+22,6), a Citroën 1167 (+38,1%), a Tesla 1160 (+112,1%), a Volkswagen 1126 (+12,8%) e a Renault 1056 (-36,8%). No “top-10” português, a protagonista do crescimento maior foi a MG (866 carros, +187,7%).

No acumulado do ano, Peugeot primeira, com 5047 matrículas (+30,3%), Mercedes-Benz segunda, com 2845 (+13,2%) e BMW terceira, com 2601 (+13,3%). Também acima das 2000 unidades, Opel e Citroën, ambas com 2016 unidades – comparativamente ao mesmo período do ano passado, a marca alemã “acelerou” 53,9% e a francesa 54,4%.

A Toyota é sexta classificada na tabela do acumulado de 2026, com 1983 unidades (-11,9%), à frente de Renault, com 1870 (-28,3%), Volkswagen, com 1804 (+14,9%), Nissan, com 1749 (+1,0%), e MG, com 1538 (+189,1%). A Dacia aparece apenas na 12ª posição, com um “tombo” de 49,4%, para 1451 carros matriculados.



