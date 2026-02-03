Matrículas: mais 17,8% em janeiro

O ano arrancou bem no que respeita às matrículas de automóveis novos no mercado nacional, uma vez que os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) referentes a janeiro confirmam o aumento na procura: comparativamente ao mesmo mês de 2025, o crescimento atingiu os 17,8%. A Peugeot entrou com o pé direito em 2026, liderando o mês entre as marcas, e de forma folgada!









De acordo com a ACAP, no primeiro mês de 2026, matricularam-se 20.042 automóveis novos, com os ligeiros de passageiros a representarem 16.839 carros, mais 16,1% do que no período homólogo do ano passado. Nota para o facto de 80% destas unidades serem movidos a energias alternativas – 35,2% híbridos e 25,8% elétricos! As mecânicas a gasóleo posicionaram-se abaixo da “fasquia” dos 5%, com 4,3%.

Nos ligeiros de mercadorias, crescimento de 5,6%, com 2188 unidades matriculadas. Por fim, entre os pesados (passageiros e mercadorias), aumento de 132,8%, com 1015 veículos.









Peugeot tem 15,57% de quota de mercado

Por marcas, janeiro representou uma continuidade de 2025: a Peugeot liderou a tabela dos ligeiros de passageiros novos, e já com boa margem de vantagem sobre a segunda classificada, a Mercedes-Benz. Com 2622 carros matriculados, a marca francesa “acelerou” 84,6%, comparativamente ao mesmo mês de 2025, garantindo mesmo uma quota de mercado de dois dígitos “gordos” (15,57%).

A Mercedes-Benz matriculou 1394 unidades (+30,9%), superiorizando-se à rival BMW, a terceira no pódio, com 1306 carros (+25,1%). Atrás, posicionaram-se a Toyota (1036, -13,1%) e a Citroën (849, +84,2%). A Dacia conseguiu só a sexta posição (832, -36,5%), à frente da casa-mãe Renault (814, -13,1%). Também no “top-10”, Opel (734, +31,8%), Volkswagen (678, +18,5%) e MG (672, +190,9%).