Maxus T60 Max em janeiro por 37.500€+IVA

Está agendado para janeiro próximo o lançamento em Portugal da nova Maxus T60 Max, a segunda pick-up a chegar ao mercado nacional da marca chinesa subsidiária do grupo SAIC, representada em Portugal pela Astara.









Com um visual marcante, robusto e dinâmico, na linha do conhecido da T90 EV de propulsão totalmente elétrica (e em que se destacam as óticas dianteiras por LED, as barras de tejadilho, os estribos laterais, a barra na caixa de carga, e as jantes de liga leve de 18”, revestidas por pneus de medida 265/60), um dos seus principais atributos é ser animada por um quatro cilindros turbodiesel de 2,0 litros e 16 válvulas, com 215 cv e 500 Nm, combinado com uma caixa automática de oito velocidades, e com um sistema de tracção integral permanente com “redutoras” e diferencial traseiro autoblocante.





Graças a esta dotação, e face a um peso de 2200 kg, os 0-100 km/h cumprem-se em 11,9 segundos, e a velocidade máxima é de 170 km/h, para um consumo de 9,1 l/100 km, e emissões de CO2 de 231 g/km, no ciclo combinado WLTP. Ainda a reter, os três modos de condução à disposição do utilizador (Eco, Power e Normal), a capacidade de carga de 1050 kg, a capacidade de reboque de 3500 kg – e, para as incursões no fora de estrada, a altura ao solo de 230 mm, o ângulo de ataque de 29°, o ângulo de saída de 26°, e o ângulo ventral de 20°. Não esquecendo a suspensão independente, com duplos triângulos, na frente, e o robusti eixo rígido traseiro com molas de lâminas.









Anunciando ser capaz de adaptar-se tanto às mais elevadas exigências profissionais, como às atividades de lazer, a T60 Max é sempre proposta no formato de carroçaria de cabina dupla, mas em configurações de três ou cinco lugares, medindo 5395 mm de comprimento, 1960 mm de largura, 1870 mm de altura, e 3155 mm entre eixos (1485 de comprimento e 1510 mm de largura no que à caixa de carga diz respeito, com revestimento protetor em preto). Já o interior exibe uma aparência sofisticada, e promete oferecer uma qualidade de construção referencial para a classe, sendo dominado pelos dois ecrãs de 12,3”, um servindo de painel de instrumentos digital, o central, tátil, destinando-se a comandar o sistema de infoentretenimento.









A destacar, no equipamento proposto de série, as ligações Apple CarPlay e Android Auto; o sistema de som com seis altifalantes; os bancos revestidos a pele sintética (com regulações elétricas de seis vias na frente); a câmara de visão panorâmica a 360°; o ar condicionado automático; as três entradas USB; as tomadas de carregamento de 12 V e de 220 V; e o carregamento por indução para dispositivos móveis. A que se juntam, no domínio da segurança, e da assistência à condução, os airbgas dianteiros, laterais e de cortina; o cruise control adaptativo; o alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência; o assistente à manutenção na faixa de rodagem, com alerta de saída involuntária da via; o assistente aos arranques em subida; a monitorização da pressão dos pneus; o sistema de prevenção ao capotamento; os sensores de luz e de chuva; o assistente de máximos; e o travão de estacionamento elétrico.







