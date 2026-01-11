Mazda CX-6e é da Changan

A Mazda já tem versão europeia do EZ-60 à venda na China. O Sport Utility Vehicle (SUV) com motorizações elétricas é produzido pela Changan em Nanjing e baseia-se na mesma arquitetura técnica do Changan Deepal S07 (EPA1), o que representa a possibilidade de adoção de sistemas híbridos Plug-In e extensão da autonomia. Chama-se CX-6e e o fabricante de Hiroshima, Japão, anuncia-o como adversário do Tesla Model Y. Lançamento no verão, com preços a partir de 49.000 €.









O CX-6e mede 4,850 m de comprimento e 2,902 m entre eixos. Logo, comparando as dimensões exteriores, SUV mais pequeno do que o 6e (4,921 m e 2,895 m), mas maior do que o CX-60 (4,745 m e 2,870 m). O Mazda tem bagageira com 363 litros, capacidade que pode aumentar para 1434 litros com o rebatimento dos encostos dos bancos posteriores, e conta com compartimento extra para arrumações sob o “capot” (no “frunk”, 80 litros).

No CX-6e com tração só às rodas traseiras, motor com 258 cv (190 kW) e 290 Nm, e bateria do tipo LFP (fosfato de ferro e lítio) com 78 kWh de capacidade. Segundo a Mazda, até 484 km de autonomia, se o SUV contar com as jantes de 19’’ de série no nível de equipamento Takumi – apresentando-se com as de 21’’ do Takumi Plus, “apenas” 468 km. O sistema admite recarregamentos rápidos (corrente contínua) com potências até 195 kW, o que permite aumentar a energia armazenada de 10% para 80% em 0h24. Para operações com corrente alternada, carregador de 11 kW.









A marca de Hiroshima, para o CX-6e, anuncia 7,9 s para o arranque de 0-100 km/h, 185 km/h para a velocidade máxima (limitada para proteção da autonomia) e 18,9 kWh/100 km para o consumo médio. No SUV, como no 6e, existem três programas de condução (Normal, Desportivo e Individual) e quatro modos níveis de travagem regenerativa (zero, baixo, médio e alto), que podem selecionar-se apenas no modo Individual (no Normal e no Desportivo, a intensidade é fixa). O equipamento inclui monitor de grandes dimensões (26’’) no painel de bordo.







