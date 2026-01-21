Mercedes Classe S atualizado: revelação confirmada para dia 29

É oficial: a Mercedes-Benz prepara-se para apresentar ao mundo a atualização de meio de ciclo de vida da mais recente geração do seu topo de gama, o Classe S. Fá-lo-á no dia 29. E os primeiros detalhes foram divulgados por Ola Källenius, CEO do fabricante, num vídeo propositadamente gravado para o efeito, em conjunto com o criador de conteúdos canadiano Justin Tse, e em que até participa, de “surpresa”, em videochamada, Roger Federer, o suíço vencedor de mais uma centena de torneios ATP, e número um mundial durante 310 semanas, o período mais longo de sempre para qualquer tenista.









De regresso ao revisto Classe S, o responsável máximo pela marca alemã garante que o automóvel irá guindar o luxo discreto e sofisticado a um novo patamar. E anuncia que mais de metade dos respetivos componentes (cerca de 2700), ou são novos, ou profundamente revistos – incluindo a estrela no “capot”, pela primeira vez iluminada, ausente do exemplar, ainda bastante camuflado, que a Mercedes divulgou do Classe S de 2026, mas presente nas unidades de produção em série. Ao mesmo tempo, a grelha será maior do que a anterior, e o “novo visual orientado para o estatuto e para o prestígio”, aqui se destacando os novos grupos óticos dianteiros e traseiros, em ambos os casos com a iluminação a replicar a estrela de três pontas que identifica o construtor.

Passando ao interior, e a par de novas soluções de personalização, desenvolvidas ao abrigo do programa “Manufaktur Made to Measure”, o Classe S será o primeiro Mercedes a fazer uso do novo sistema operativo MB.OS da marca, anunciado como o “supercérebro” do automóvel, e concebido para proporcionar uma experiência mais intuitiva e personalizada aos utilizadores – sendo o “motor” do sistema multimédia MBUX, que é de admitir possa contar com inéditos ecrãs de grandes dimensões. Outros elementos a reter, os cintos de segurança aquecidos (tecnologia fornecida pela ZF, que promete aumentar o conforto e a segurança), o modelo estar pronto para oferecer condução autónoma de nível 4, adiantando Ola Källenius que “de facto, já estamos a realizar os primeiros testes deste sistema nas ruas. Neste particular, o céu é o limite. Dos mais sofisticados sistemas de assistência à condução, nos quais o condutor ainda mantém o controlo, mas o veículo ajuda a lidar com qualquer situação, até automóveis que, literalmente, conduzem sozinhos”.









Dinamicamente, importa sublinhar que a Mercedes efetuou melhoramentos em todos os grupos motopropulsores que comporão a oferta do atualizado Classe S nesta matéria. Merecendo destaque obrigatório o novo V8 com cambota plana (M177 Evo) que animará o S 580 4Matic: graças às modificações operadas nos turbocompressores, e no sistema de injeção de gasolina, não só disponibilizará 530 cv e 730 Nm, como fica a promessa de oferecer uma melhor resposta, um maior refinamento, e uma superior eficiência, assim como um sistema “mild hybrid” capaz de garantir uma extraordinária suavidade da função start/stop.

Já as versões S 450 4Matic e S 500 4Matic contarão com os serviços de um 6 cilindros a gasolina dotado da função “overtorque”, que entra em ação quando se pressiona de forma substantiva o acelerador, como, por exemplo, nas ultrapassagens; sendo esta a unidade motriz presente, também, no S 580 e 4Matic, a derivação híbrida plug-in, capaz de percorrer cerca de uma centena de quilómetros em modo totalmente elétrico. Por seu turno, as variantes S 350 d 4Matic e S 450 d 4Matic montarão o 6 cilindros em linha turbodiesel, já capaz de cumprir as futuras normas de proteção ambiental, e equipado com o primeiro catalisador aquecido eletricamente destinado a um automóvel de produção em série, capaz de contribuir para a eliminação de poluentes emitidos pelo escape de forma mais rápida e eficiente do que os convencionais.



