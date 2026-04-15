Mercedes EQS: até 926 km de autonomia!

A Mercedes-Benz anunciou a primeira modernização do EQS, berlina posicionada no topo da gama de automóveis elétricos da marca da estrela que passa a contar com argumentos novos em desempenho, eficiência e tecnologia. A mudança mais importante é o progresso da arquitetura de 400 V para 800 V, que tem a vantagem de aumentar as potências e as velocidades de carregamento. No catálogo, versão equipada com bateria que tem 122 kWh de capacidade e é capaz de percorrer até 926 km (450+)!









No EQS, a transição para a arquitetura elétrica de 800 V possibilita carregamentos em corrente contínua (DC) com potências de até 350 kW, contra os anteriores 200 kW – e, assim, segundo a marca alemã, em 0h10, energia para até mais 320 km de condução! Em postos de 400 V, o sistema recorre a gestão inteligente que “divide”, virtualmente, a bateria, permitindo carregamentos com potências de até 175 kW.

O EQS também dispõe de motores elétricos novos, mais compactos e eficientes, e transmissão de duas velocidades no eixo traseiro, que foi concebida para baixar o consumo de energia a velocidades mais elevadas. A berlina elétrica da marca de Estugarda tem, ainda, sistema operativo MB.OS, suportado por supercomputador com inteligência artificial, combinação capaz de gerir e otimizar em tempo real os diversos sistemas do automóvel. E outra novidade é a direção “steer-by-wire”, que elimina a ligação mecânica entre volante e rodas.









A Mercedes-Benz também melhorou o funcionamento da suspensão pneumática adaptativa Airmatic, que passa a ajustar-se de forma preditiva tanto às condições da estrada (fá-lo com base em dados partilhados através da tecnologia Car-to-X!), como às características da condução. A capacidade de reboque nas versões com tração traseira aumenta para 1600 kg.