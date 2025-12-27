Mercedes GLB novo também substitui EQB

A Mercedes-Benz tem GLB novo. Sucede ao homónimo de 2019 e ao EQB de 2021. O Sport Utility Vehicle (SUV) compacto com 5 ou 7 lugares posicionado entre GLA e GLC assenta na mesma plataforma com arquitetura elétrica de 800 V da terceira geração do CLA (MMA) e também tem versões sem motores térmicas. No início da comercialização, já na próxima primavera, 250+ com Tecnologia EQ por 57.700 € e 350 4Matic com Tecnologia EQ por 65.450 €.









O GLB novo, comparado com o antecessor, tem imagem mais desportiva – leia-se atlética e musculada –, o que pode atrair número maior de clientes. A ambição da Mercedes-Benz é tanto aumentar as vendas de carros elétricos, como promover o posicionamento de carro que cumpria mais pelas qualidades familiares (cinco ou sete lugares e interior muito adaptado às necessidades de versatilidade…) do que pelo estatuto. Neste ponto, no portefólio de marca alemã, há estrelas que brilham muito mais…

O recurso à plataforma com arquitetura elétrica de 800 V que o fabricante estreou nas gerações novas do CLA e CLA Shooting Brake representa uma mais-valia. Esta base encontra-se muito otimizada para carros que consomem eletricidade em vez gasolina e gasóleo, mas também admite motores térmicos. Assim, poucos meses depois do aparecimento das versões com Tecnologia EQ, na próxima primavera, o SUV também será proposto com mecânicas híbridas.









Autonomias de até 631 km

Aerodinamicamente, o GLB não consegue aproximar-se dos níveis de eficiência do CLA, mas este facto, mesmo penalizando as autonomias, não impede o fabricante de propor SUV com motorizações elétricas que percorre até 631 km entre recargas da bateria com 85 kWh de capacidade, de acordo com o protocolo europeu WLTP. O sistema de 800 V beneficia quer a potência, quer a velocidade de carregamento, reivindicando-se, respetivamente, até 320 kW e energia para mais 260 km com 10 minutos de alimentação em ponto rápido (corrente contínua). E o Mercedes-Benz, contando com o conversor CC, equipamento inscrito entre os opcionais, também pode utilizar a infraestrutura de 400 V. O carregador de bordo, de até 22 kW, conta com função bidirecional, o que permite a alimentação de equipamentos elétricos externos.









Nas dimensões, o GLB também muda. O SUV novo, comparado com o antecessor, ganha 98 mm em comprimento (4,732 m) e 60 mm entre eixos (1,889 m). Também no frente a frente com o EQB, mais 48 mm e 60 mm, respetivamente. Ainda assim, os progressos na habitabilidade são relevantes apenas no espaço para pernas nos bancos da segundo fila. Nos dois casos (considere-se o homónimo com duas filas de bancos e cinco lugares…), mais 68 mm para pernas.

A configuração do habitáculo tem, também, impacto na capacidade da bagageira, inferior nos GLB com três filas de bancos e sete lugares. A Mercedes-Benz anuncia 540 e 480 litros, e 1715 e 1605 litros, rebatendo os encostos dos bancos traseiros. Todavia, as versões com Tecnologia EQ do SUV novo desfrutam de compartimento extra sob o “capot” (“frunk”), com 127 litros, o que assegura mais capacidade para arrumações do que no GLB de 2019 e no EQB de 2019. No SUV com lotação maior, regulação longitudinal dos assentos ou da inclinação dos encostos dos bancos da segunda fila – nas versões com duas filas de bancos e cinco lugares, esta função é opcional.









Quarta geração do MBUX

Em opção, este GLB novo, como acontece no CLA, pode apresentar-se com grelha que integra 97 estrelas e o símbolo da marca retroiluminadas (conduzindo à noite, e por contar com identidade visual diferenciada e diferenciadora, o SUV sobressai na paisagem automóvel). Existem três linhas de acabamentos (Progressive, AMG e AMG Plus) e muitos pacotes de equipamentos (Pack Nigth, por exemplo) e admite-se a personalização do exterior e do interior de carro com tejadilho panorâmico de série (opcionalmente, pode contar com Sky Control que adapta a opacidade e, em ambientes noturnos, ou com muito pouca luz, “acende” 158 estrelas na superfície de vidro, o que beneficia a impressão de bem-estar no interior).

No painel de bordo, quarta geração do MBUX, com o Superscreen que associa três monitores: 10,25’’ para o condutor, à esquerda, 14’’ para o sistema multimédia, ao centro, e 14’’ para o passageiro dianteiro, à direita. Existem 11 estilos de ambiente para o interior e reconhecimento de voz alimentado por inteligência artificial (IA) e que combina tecnologias Google e Microsoft, o que assegura acesso a diversidade enorme de aplicações e a capacidades de atualização remota (“over-the-air”).









O GLB é produzido em Kecskemet, Hungria. O antecessor era fabricado no México (Aguascalientes), e o EQB na Alemanha (Rastatt). Curiosamente, o BMW iX3 novo, o concorrente mais importante do SUV novo Mercedes-Benz, faz-se, também, em unidade húngara (Debrecen), que a marca da hélice construiu, precisamente, para a construção do primeiro membro da Neue Klasse.

No arranque da comercialização do GLB, versões 250+ e 350 4Matic, ambas com a Tecnologia EQ e baterias NMC com 85 kWh de capacidade útil. Na primeira, motor traseiro com 200 kW (272 cv) que aciona apenas as rodas posteriores – anunciam-se 7,4 segundos na aceleração 0-100 km/h, 210 km/h de velocidade máxima e até 631 km de autonomia. Na segunda, também há motor elétrico dianteiro que move as rodas anteriores apenas em caso de necessidade, ação que faz com que o SUV dispunha de tração integral – a potência combinada é de 345 cv, o que melhora as “performances”, nomeadamente a rapidez no 0-100 km/h (5,5 segundos), uma vez que não existem diferenças na velocidade de ponta, que tem limitação eletrónica, mas penaliza, ligeiramente, a autonomia, que diminui para 614 km.





No GLB, sistema de travagem regenerativa com quatro programas. O modo D Auto adapta, automaticamente, a intensidade de atuação em função de fatores como a velocidade, o tráfego e a orografia do terreno (a capacidade máxima é de 200 kW). A Mercedes-Benz, no eixo posterior, conta com transmissão de duas velocidades, a exemplo do que a Porsche propõe no Taycan, por exemplo, fórmula que aumenta a eficiência.





Três versões híbridas na agenda