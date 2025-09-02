Mercedes no topo das vendas em agosto

O mercado automóvel em Portugal registou um crescimento de 7,8% no mês de agosto de 2025, comparativamente com o mesmo mês do ano passado. Os veículos 100% elétricos representaram 23,8% dos ligeiros de passageiros novos, categoria de veículos que a Mercedes-Benz liderou na globalidade.









O mês de agosto, usualmente associado ao período de férias dos portugueses, não foi sinónimo de abrandamento no mercado de automóveis novos em Portugal. De acordo com os dados mais recentes da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), oram matriculados em Portugal 15.463 veículos no oitavo mês do ano, ou seja, mais 7,8% do que no mesmo mês de 2024.

Em termos globais, de janeiro a agosto de 2025, o mercado de automóveis novos registou um crescimento de 6,1% face a igual período do ano anterior, notando-se assim um crescimento sustentado ao longo dos últimos meses. No total, registaram-se 179.170 veículos novos.

Por categorias, a dos ligeiros de passageiros, que é a mais representativa em traços gerais, teve um aumento de 9,9%, matriculando-se 12.990 automóveis. De janeiro a agosto, totalizam-se 154.565 unidades, o que se traduz numa variação positiva de 8,2% relativamente ao período homólogo de 2024.









No que diz respeito aos ligeiros de passageiros movidos a energias alternativas, o peso dos modelos 100% elétricos foi de a 23,8%, equivalendo a um total de 3.074 unidades matriculadas. No cômputo do ano, entre janeiro e agosto, 66,7% dos veículos matriculados novos eram alimentados a energias alternativas, nomeadamente elétricos (20,5%) e híbridos (23,7%).

No mercado de ligeiros de mercadorias registou-se em agosto uma quebra de 4,2% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.011 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado está nas 20.300 unidades, o que se traduz numa descida de 4,5% em comparação com o mesmo período de 2024.

Por último, no mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, houve um aumento de 10,8% em agosto de 2025, em comparação com o mesmo mês de 2024, com 462 veículos matriculados. Nos oito meses de 2025 as matrículas desta categoria totalizaram 4.305 unidades, uma descida de 12,2% face ao mesmo período de 2024.









Mercedes liderou agosto

Por marcas, uma vez mais no mercado de ligeiros de passageiros, a Mercedes-Benz foi a melhor no mês de agosto, com 1.309 unidades matriculadas, subindo 15,2% face aos registos do ano passado. Contrariamente ao que tem sido habitual, apenas duas outras marcas superaram a fasquia das mil unidades matriculadas, com a Dacia a ser a segunda melhor, com 1.119 matrículas (+1,2%), seguida pela BMW, outra marca “premium”, que matriculou 1.081 veículos (+19,6%).

A Peugeot aparece na quarta posição, com 950 unidades registadas (-19%), ao passo que a Toyota foi a quinta mais vendida, com 842 matrículas (+5%), seguida pela Volkswagen, com 807 unidades matriculadas (+25,3%).





Porém, no acumulado do ano, a liderança da Peugeot continua praticamente incólume à aproximação ténue das outras marcas, com a fabricante francesa a ter um total de 15.745 ligeiros de passageiros matriculados em 2025, mais 9,6% do que em igual período de 2024.





Já a Mercedes-Benz, com os resultados de agosto, distancia-se ligeiramente da Dacia, com a marca alemã a ter agora um total de 12.173 unidades matriculadas (+9%), enquanto a congénere romena matriculou 11.872 veículos ligeiros de passageiros (+10,6%). A Renault figura na quarta posição, com 11.112 unidades (+6,6%), enquanto a BMW (9.774 unidades; +8,7%) e Volkswagen (9.092 unidades; +18,7%) aparecem a seguir.



