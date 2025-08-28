MG: 13 carros eletrificados em dois anos

Marca britânica detida pela chinesa SAIC prepara ofensiva nova de produto com modelos 100% elétricos, elétricos com extensores de autonomia e híbridos Plug-In.









A MG anunciou investimento na ordem dos 1,2 mil milhões de euros para ofensiva nova de produtos, que começará com a introdução do sucessor do MG4, modelo cujas pré-vendas até já tiveram início, mas apenas em mercados selecionados.





A marca britânica propriedade do consórcio chinês SAIC, além deste automóvel elétrico, pretende lançar 12 carros, todos eletrificados, obviamente. O plano será colocado em prática nos próximos dois anos e esta extensa aposta no desenvolvimento de uma geração nova de carros incluirá produtos 100% elétricos, elétricos equipados com extensores de autonomia e, ainda, híbridos Plug-In.









A MG, recorda-se, é uma das “marcas chinesas” mais bem-sucedidas no mercado europeu, tendo acumulado vendas superiores a 153.000 automóveis na região só durante o primeiro semestre do ano, quase o triplo do volume que registou na China.



