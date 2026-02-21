MG S6 EV desde 42.640 €

A MG continua a trabalhar na expansão da gama. Agora, a marca de origem inglesa propriedade da chinesa SAIC introduz o S6 EV no mercado português. O automóvel com motorização elétrica tem formato do tipo Sport Utility Vehicle (SUV) e 4,7 m de comprimento, e posiciona-se no segmento D. Entre os argumentos da proposta mais recente do fabricante que acaba de comemorar a venda de 1.000.000 carros na Europa, o espaço a bordo, o equipamento abundante, a eficiência ou a potência. Preços a partir de 42.640 € (inclui campanha de lançamento). Simultaneamente, MG4 modernizado também à venda no nosso País.









O S6 EV é o “ponta de lança” familiar da MG (estatuto que perderá só com o lançamento do S9 EV, que tem quase 5 m de comprimento). O carro novo mede 4,71 m e é fiel identidade visual da marca. Os elementos mais diferenciadores são os grupos óticos (dianteiros traseiros) e as jantes de 20’’ com aerodinâmica muito otimizada. A cor de lançamento (sem custos) é a azul “Picadilly”.

O interior do S6 EV pauta-se pela apresentação bem cuidada e tecnológica, com a MG empenhada na promoção da perceção de qualidade tanto na construção, como nos materiais, a maioria macios e, por isso, agradáveis à vista e suaves ao toque. Os bancos dianteiros apresentam-se com sistemas de aquecimento e ventilação (os traseiros também dispõem de aquecimento) e têm revestimentos que combinam Alcantara e couro sintético. Ainda no equipamento, tejadilho panorâmico com 1,92 m2 (e cortina elétrica) e iluminação ambiente. Anunciam-se duas opções de acabamento para o interior: cinzento e bege (a segunda obriga a um investimento suplementar de 1000 €).









O condutor conta com painel de instrumentos digital de 10,25’’, com três opções de apresentação da informação (velocidade, condução inteligente e navegação), e sistema Head-Up Display que projeta as indicações mais importantes no para-brisas, o que limita os riscos de distrações (e esta tecnologia também admite alguma personalização). No “tablier”, ao centro, existe um monitor tátil com 12,8’’ que concentra a maioria dos controlos do automóvel e o programa multimédia.

No S6 EV, conectividade sem fios a Android Auto e Apple CarPlay, acesso a aplicações na Internet, nomeadam,ente Spotify, YouTube e TikTok – as duas últimas encontram-se disponíveis só com o carro estacionado. Existem alguns botões físicos para acesso a funções utilizadas regularmente (climatização, por exemplo). Outros conteúdos relevantes: carregamento por indução de “smartphones” (a potência máxima é de 50 W e o sistema possui refrigeração), equipamento de áudio com 11 altifalantes e assistentes de segurança adaptáveis (memorizam as preferências do condutor) – através de toque em comando específico, desativam-se os sistemas não desejados (são reativados sempre que há arranque do motor).

O S6 EV também dispõe de sistema de visão 360 com câmaras de alta-definição, chave inteligente, função V2L (até 6 kW) e portão com comando elétrico (possibilidade de definir a altura máxima de abertura no ecrã posicionado no centro do painel de bordo). A mala tem 581 litros, capacidade que pode aumentar para 1690 litros com o rebatimento dos encostos dos bancos traseiros. À frente, sob o “capot”, encontra-se um “frunk” (67 a 86 litros, dependendo da versão do MG novo).









Duas versões em Portugal

O S6 EV é proposto nas versões Luxury e Performance, ambas equipadas com bateria do tipo NMC com 77 kWh de capacidade nominal (74,3 kWh úteis): na primeira, motor traseiro com 245 cv (180 kW) e 350 Nm (0-100 km/h em 7,3 s), e tração apenas às rodas posteriores; na segunda, dois motores elétricos, 362 cv (266 kW) e 398 Nm, e tração integral (0-100 km/h em 5,1 s). Nas duas, e para proteção da autonomia, velocidade máxima limitada a 200 km/h.

A versão Luxury é a que tem mais autonomia: até 530 km, de acordo com a homologação europeia WLTP; para a Performance, a MG anuncia “apenas” 485 km. Nos dois S6 EV, carregamento rápido com potências até 150 kW e aumento da energia armazenada na bateria de 10% para 80% em 0h38.





Capacidades dinâmicas e “performances” do S6 EV variam em função dos modos de condução, que são cinco: Normal, Sport, Neve, Conforto e Personalizado. O Performance tem sistema de travagem com discos de maior diâmetro do que o Luxury, e também existem diferenças na suspensão entre as versões com tração dianteira e quatro rodas motrizes, nomeadamente no amortecimento.

A MG propõe o S6 EV Luxury (2WD) por 46.990 € e o Performance (4WD) por 49.990 €. Até final de março, campanhas comerciais ativas, carros à venda por 42.640 € e 45.640 €, respetivamente.









MG4 modernizado

A MG, na apresentação do S6 EV, também anunciou novidades no MG 4, que regista modernização muito subtil (jantes de 18’’ e “spoiler” traseiro fabricado numa peça única e redesenhado, dois itens com impacto positivo na eficiência, devido à otimização da aerodinâmica). No interior, novidades maiores, com o painel de bordo na horizontal e o ecrã central de 12,8’’ – integra sistema multimédia que ganha conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fios e funcionamento mais intuitivo. A instrumentação apresenta-se num ecrã de 7’’ e, na consola central, mais controlos físicos, como o do travão de estacionamento elétrico, e carregador por indução de “smartphones” (potência: 15 W).





Para o MG4, nesta fase de lançamento da gama nova, preços a partir de 32.367 € (versão Luxury).

O MG4 também regista desenvolvimentos na suspensão e na direção. Na gama nova, combinações diferentes de motorizações elétricas (190 cv, 245 cv e 435 cv) e baterias (LFP com 64 kWh e NMC com 77 kWh de capacidade). A marca anuncia autonomias entre 405 km e 545 km. O carregamento rápido também melhorado, o que reduziu o tempo de operação 10%-80% para cerca de 0h25.