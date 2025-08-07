MG4: 11.000 ordens de compra em 24 horas

Segunda geração do compacto elétrico da marca que comemorou 100 anos em 2024 e é propriedade do consórcio SAIC Motor desde 2007 foi muito bem recebida no mercado chinês.









A MG, histórica marca inglesa fundada em 1924 e propriedade do gigante chinês SAIC Motor desde dezembro de 2007, recebeu 11.067 encomendas da geração nova do MG4 em apenas 24 horas, após o chamado “soft launch”. Este compacto elétrico é proposto na China em quatro variantes e existem planos para a estreia no modelo de bateria do tipo semissólido já em setembro.





A geração nova do MG4 tem estreia na Europa planeada para o final do ano.





O MG4 novo é baseado base em plataforma exclusiva para automóveis elétricos (E3) e tem bateria montada entre os eixos e sob o habitáculo do carro de acordo com o princípio “cell to body”, o que maximiza o espaço disponível no habitáculo. Em termos de “design”, este automóvel, comparado com o que encontramos no mercado nacional, distingue-se por contar com linhas menos exuberantes e ter diversas soluções estéticas reminiscentes das utilizadas pela marca no “roadster” Cyberster (logótipo iluminado e padrão luminoso dos farolins, por exemplo).







