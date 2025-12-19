Mitsubishi Eclipse Cross EV desde 43.000 €

A Mitsubishi começou as pré-vendas da geração nova do Eclipse Cross, o primeiro automóvel elétrico integrado no programa de relançamento da marca no mercado europeu. Este compacto derivado do Renault Scenic E-Tech Eletric, em Portugal, é proposto somente numa versão de equipamento (Intense) e tem motorização com 220 cv. Preço: desde 43.000 €.









A segunda geração do Eclipse Cross, a primeira produzida pela Renault em Douai, França, tem motor elétrico alimentado por bateria com 87 kWh de capacidade. De acordo com a marca, esta combinação permite declarar até 625 km de autonomia em ciclo combinado, ou de até 819 km em ambiente urbano, segundo o protocolo de homologação europeu (WLTP).

Este Mitsubishi, visualmente, diferencia-se “q.b.” do Renault de que deriva e com que partilha a plataforma AmpR Medium e a maioria dos equipamentos do Scenic E-Tech Eletric, nomeadamente o sistema multimédia com ecossistema da Google (integra controlo por voz e navegação, por exemplo). Em termos de digitalização, o Eclipse Cross, no painel de bordo, tem dois ecrãs, um com 12,3” (instrumentação) e outro com 12” e posicionado ao centro e verticalmente (infoentretenimento).







