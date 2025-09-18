Mitsubishi Eclipse Cross totalmente novo

A Mitsusbishi apresentou a segunda geração do Eclipse Cross, automóvel que não é mais do que a interpretação do Scenic, obviamente beneficiando da parceria com a Renault, ao abrigo de Aliança que também inclui a Nissan. O Sport Utility Vehicle (SUV) vender-se-á apenas como elétrico, com bateria de 87 kWh de capacidade e até quase 600 km de autonomia. Lançamento programado para o fim do ano.









A Mitsubishi, após os lançamentos de Colt, ASX e Grandis, todos baseados em modelos da Renault (respetivamente, Clio, Captur e Symbioz), repete a “receita”, apresentando geração nova do Eclipse Cross introduzido, originalmente, em 2017, O SUV dá continuidade ao “esforço” de eletrificação da marca dos três diamantes na Europa e baseia-se no Scenic E-Tech Elétrico.

O Eclipse Cross novo é construído sobre a plataforma CMF-EV (AmpR Medium), mas distancia-se “q.b.” na identidade, destacando-se, no exterior, pela grelha “Dynamic Shield”, que “transmite força e presença refinada”. Mas, a Mitsubishi, neste automóvel, apresenta outro conceito visual, o “Smart Armor”, que evoca uma armadura robusta.

A zona dianteira tem outros elementos visuais relevantes, nomeadamente a iluminação diurna LED com linhas horizontais, os faróis mais finos, também em LED, e a grelha inferior mais ampla. Atrás, a marca institui a linguagem “Hexagonal Stability”. As jantes são de 20’’, com desenho triangular.









Interior familiar

O habitáculo é semelhante ao do Scenic E-Tech Elétrico, com configuração de dois ecrãs, um para a instrumentação e outro para o sistema “Smartphone Display Audio” (SDA) concebido com base no sistema operativo Google, ambos com 12,3’’. O segundo tem aplicações como o Google Assistant e o Google Maps e conectividade sem fios Apple CarPlay e Android Auto.

A Mitsubishi diz que o conceito do habitáculo tem por base a noção de carro elétrico “desportivo e moderno”, com detalhes horizontais em prata acetinada, bancos com apoios reforçados e pontos em padrão de diamante. A iluminação ambiente está disponível em 48 variações, podendo a tonalidade ser personalizada de acordo com as preferências e o estado de espírito de cada condutor (e também muda de acordo com o modo de condução selecionado).









O Eclipse Cross tem teto panorâmico em vidro electrocromático. E, assim, os utilizadores alternam entre os modos transparente e escurecido através de toque em botão, reduzindo o brilho e o calor do sol, permitindo que os utilizadores alternem entre opacidade máxima e a transparência total, ou num modo dividido, com transparência na frente e opacidade na parte traseira (ou vice-versa).

Para facilitar a vivência com o carro, a aplicação móvel da Mitsubishi proporciona acesso remoto a funcionalidades como o bloqueio e desbloqueio das portas à distância, recarregamento da bateria ou localização do parque de estacionamento. O carro suporta a tecnologia de atualização de “software” sem fios (OTA) e o sistema de som “premium” Harman Kardon conta com cinco modos de audição que podem selecionar-se.









Autonomia alargada

No SUV da Mitsubishi, motor elétrico com 218 cv (160 kW) e 300 Nm alimentado por bateria com 87 kWh de capacidade, combinação que permite uma autonomia de até 600 km, segundo o ciclo de homologação europeu WLTP. Existem quatro modos de condução – Personal, Eco, Comfort e Sport – e o condutor tem a possibilidade de mudar o desempenho do automóvel, da assistência da direção e a eficiência da climatização, dependendo das suas preferências. A aceleração dos 0 aos 100 km/h cumpre-se em menos de 8 segundos e a velocidade máxima encontra-se limitada, eletronicamente, a 170 km/h.

Patilhas atrás do volante permitem selecionar diferentes níveis de atuação do sistema de travagem regenerativa (quatro níveis) e inclui uma função “one-pedal” que quase imobiliza o automóvel sem recurso ao pedal de travão. A Mitsubishi anuncia uma potência máxima de recarga de 22 kW (AC) e 150 kW (DC). Em 2026, introdução de versão nova, com bateria que tem menos capacidade







