Mitsubishi “ressuscita” nome Pajero

Confirmando as intenções da marca dos três diamantes, anunciada pelo seu presidente e CEO, Takao Kato, na edição deste ano do Salão de Tóquio, de lançar um novo Sport Utility Vehicle (SUV) ainda em 2026 (em princípio, de médio porte, e com inequívocas competências em percursos fora de estrada, e cuja silhueta já foi antecipada num vídeo promocional), a Mitsubishi prepara-se, também, para fazer regressar o nome Pajero ao catálogo.









Muito provavelmente, substituído, como é tradição, pela designação Montero nos países de língua espanhola, tendo em conta o significado da palavra no idioma de Cervantes (mais informações sobre o tema podem, fácil e rapidamente, ser obtidas através de uma simples pesquisa na Internet…).





Documentação obtida pela publicação australiana Drive, entregue pela marca japonesa junto da entidade que regula o registo de patentes e da propriedade daquele país dos Antípodas, por forma a poder no mesmo realizar testes de estrada com protótipos de desenvolvimento, revela diversos detalhes acerca do modelo, a posicionar acima do Outlander, e com dimensões ainda mais generosas. E tudo aponta para que Pajero será um dos nomes com que será comercializado, recuperando uma nomenclatura abandonada em 2021, quando foi descontinuada a última das quatro gerações do modelo, originalmente lançado em 1981. Decisão que, a confirmar-se, não será, de todo, desprovida de sentido: tendo em conta o prestígio de que esta designação comercial ainda desfruta em muitas latitudes, e o Pajero ser o carro com mais vitórias no Dakar (nada menos do que 12, a primeira em 1985, e sete delas consecutivas, entre 2001 e 2007), dificilmente haveria melhor opção para identificar o novo topo de gama do fabricante nipónico, assim se estabelecendo uma ligação com um passado repleto de boas memórias.







