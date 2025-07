Motos com fiscalização reforçada

Numa ação conjunta, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciam a 8 de julho a campanha de segurança rodoviária “2 Rodas: Agarre-se à Vida”, ao abrigo da qual será reforçada a fiscalização sobre os condutores e os motociclos.









A campanha “2 Rodas: Agarre-se à Vida” arranca esta terça-feira, 8 de julho, para alertar os condutores de veículos de duas rodas a motor, sobretudo motociclos, sobre comportamentos de risco, como a condução sob influência de álcool, excesso de velocidade e utilização incorreta dos dispositivos de segurança.

Esta campanha de segurança, que decorre entre 8 e 14 de julho, está a ser desenvolvida em parceria entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), estando previsto o reforço da fiscalização nas estradas portuguesas por parte das forças de segurança.

Essas campanhas de fiscalização terão especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores. Além disso, serão também realizadas ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, em simultâneo com as operações de fiscalização.









Em comunicado, as autoridades avançam com pontos de fiscalização e horários: esta terça-feira (08/07) às 15h00 no IC1 (Km 175) na Aldeia dos Palheiros, em Ourique, no dia 09/07, às 09h00, na avenida do Brasil, em Beja, no dia 10/07, pelas 18h00, no IP2 (km 314,300) em Portel, Évora, no dia 11/07, às 09h00, na Avenida 9 de abril, em Estremoz e, por último, a 14/07, às 08h00, na EN125 (km 73), em Fontainhas, Albufeira.

As autoridades explicam que os utilizadores de motociclos e de ciclomotores, quando envolvidos em acidentes rodoviários, têm um risco mais elevado de sofrer consequências graves do que as pessoas que circulam noutros veículos, devendo ainda respeitar a utilização de forma correta dos capacetes, equipamento que reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.

Esta é a sétima das 11 campanhas planeadas para este ano, no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais quatro campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização. As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente, pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.