Número recorde de carregamentos

A rede de carregamento de veículos elétricos conectada à MOBI.E, em abril, teve o melhor desempenho mensal de sempre, com mais de 898.000 sessões. No frente a frente com o período homólogo do ano passado, aumento de 35%. E fizeram-nas mais de 233.000 utilizadores, o que representa um crescimento de 102%, ainda na comparação direta com abril de 2025.





O consumo de energia elétrica associado à utilização da rede foi superior a 20.000 MWh, mais 40% do que em abril do ano passado, o que permitiu percorrer mais de 535 milhões de quilómetros em veículos elétricos carregados na rede pública. E a expansão da infraestrutura acompanha o aumento expressivo da procura: no final de abril, existiam 7800 postos em todo o território nacional, com 14.747 pontos de carregamento. E a potência instalada era de 539.000 kW, valor cerca de 5% acima da meta definida para o nosso País pelo regulamento europeu AFIR.





Paralelamente, progressos tanto na capacidade, como na rapidez do serviço, com 3030 postos a disponibilizarem carregamentos rápidos (potências superiores a 22 kW e inferiores a 150 kW) ou ultrarrápidos (iguais ou superiores a 150 kW), número que representa cerca de 39% da rede pública conectada à MOBI.E. Isto representa tempos de operação cada vez mais baixos e experiências de utilização muitíssimo mais satisfatórias.



