Nio: 100 milhões de trocas de baterias

A Nio abriu o primeiro centro de troca de baterias em maio de 2018, em Shenzhen, China. Desde então, a marca investiu muito na expansão da infraestrutura, apesar de existirem, ainda, dúvidas sobre as mais-valias da substituição rápida de bateria descarregada por bateria carregada.

De acordo com a marca chinesa, os proprietários dos automóveis elétricos com a tecnologia consumiram já cerca de 5,3 mil milhões de kWh de eletricidade com as baterias instaladas na rede própria de estações de troca. Desta forma, pouparam-se cerca 83 milhões de horas (88 horas por utilizador, em média) em operações de

