Nio: 100 milhões de trocas de baterias
- João Isaac
- há 25 minutos
- 1 min de leitura
O fabricante chinês de automóveis elétricos fundado em novembro de 2014 acaba de comemorar marco histórico: a 6 de fevereiro, 2819 dias depois de arrancar com a operação, a Nio cumpriu a troca rápida de baterias número 100 milhões!
A Nio abriu o primeiro centro de troca de baterias em maio de 2018, em Shenzhen, China. Desde então, a marca investiu muito na expansão da infraestrutura, apesar de existirem, ainda, dúvidas sobre as mais-valias da substituição rápida de bateria descarregada por bateria carregada.
De acordo com a marca chinesa, os proprietários dos automóveis elétricos com a tecnologia consumiram já cerca de 5,3 mil milhões de kWh de eletricidade com as baterias instaladas na rede própria de estações de troca. Desta forma, pouparam-se cerca 83 milhões de horas (88 horas por utilizador, em média) em operações de
carregamento convencionais.
Atualmente, na China, a Nio dispõe de 3729 centros de trocas rápidas de baterias, 1020 operacionais na rede nacional de autoestradas. A marca também opera 4900 pontos de carregamento no mercado doméstico, o que significa 28.035 postos de carga. No plano para 2026, construção de mais 1000 centros de trocas.
