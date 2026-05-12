Nissan atualiza Ariya

A Nissan revelou a atualização do Ariya para o mercado europeu, ganhando aparência mais dinâmica (sobretudo na frente), habitáculo melhorado na tecnologia e refinamentos na condução. O objetivo é reforçar o papel deste SUV nas opções de eletrificação da marca nipónica, esperando-se a sua chegada ao mercado europeu ainda este ano.









Lançado em 2021, o Ariya representou a abertura de um capítulo novo para a Nissan e para a sua visão de mobilidade sustentável, combinando desempenho, eficiência e interior espaçoso para cimentar a posição da marca no mercado dos SUV 100% elétricos. Agora, o modelo prepara-se para receber novidades importantes, atravessando diversas áreas.

Na estética, o Ariya demarca-se pela evolução do conceito “Futurismo Japonês Intemporal”, aplicado na dianteira através de desenho mais claro e integrado entre os diferentes elementos. Conta com painel na cor da carroçaria e grelha em “V” reinterpretada para visual simplificado em comparação com a versão precedente, alinhando-se também com a próxima geração de modelos da Nissan. A gama de jantes disponíveis também foi ampliada, oferecendo agora opções de 19 e de 20 polegadas, combinando elementos em alumínio e em resina para maior contraste.





A palete de cores disponível foi alargada com a opção da tonalidade verde “Plasma Green”, além de manter as opções de cores integrais da carroçaria ou com tejadilho contrastante. Para o interior, o Ariya apresenta consola central redesenhada, passando a oferecer mais espaço de arrumação e um espaço novo para carregador sem fios de smartphone (15 W de potência).





Google é novidade

Nesta renovação, destaque ainda para a adoção da versão mais recente do sistema NissanConnect com Google integrado para conectividade melhorada tanto dentro como fora do veículo. O condutor passa a ter à sua disposição o Planeamento de Rotas do Google Maps (disponível em versões com navegação) com rotas eficientes e paragens para recarga no caminho, baseando-se no nível da bateria em tempo real. Para tornar os processos de recarga mais rápidos, consegue ativar, automaticamente, o pré-condicionamento da bateria à medida que se aproxima de uma estação, garantindo que esta atinge a temperatura ideal para o carregamento mais rápido possível.









A “app” NissanConnect Services permite monitorizar os níveis da bateria, gerir sessões de carregamento, ajustar as definições do ar condicionado e verificar a pressão dos pneus diretamente através do telemóvel, sendo mais uma camada de funcionalidade para o controlo de vários parâmetros do Ariya.

Ainda no âmbito tecnológico, a recarga em corrente alternada (CA) faz-se agora com recurso a um carregador de bordo de 11 kW bidirecional, com suporte de tecnologia “Vehicle-to-Load” (V2L) para alimentar aparelhos elétricos externos (via conector dedicado). A recarga nos postos de corrente contínua faz-se a uma potência máxima de 130 kW.







