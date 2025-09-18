Nissan diminui produção do Leaf no Japão

A Nissan está confrontada com problemas na produção da geração nova Leaf, devido a restrições no fornecimento de baterias nas linhas de produção no Japão. O modelo 100% elétrico representa uma evolução significativa, comparativamente ao automóvel precedente.









Na prática, a produção do Leaf para os mercados doméstico e norte-americano será bastante inferior à prevista, inicialmente, pela marca japonesa, no período setembro- novembro, segundo informação do “site” nipónico Nikkei Asia.

Produzido com base na plataforma CMF-EV, a mesma do Ariya, o Leaf novo com destino aos Japão e aos EUA é fabricado em Tochigi, no Japão, com baterias AESC, mas o ritmo do fornecimento será mais lento do que o projetado.

Desta forma, o Leaf novo deverá contar com constrangimentos na produção: o Nikkei Asia antecipa uma redução na ordem dos 50%, devendo o cenário melhorar gradualmente com o fornecimento das baterias por parte da AESC.









O Leaf novo tem baterias com 52 kWh (Standard) e de 75 kWh (Extended) e capacidade, sendo que a segunda permite à Nissan reivindicar até 604 km de autonomia. Os preços serão divulgados muito brevemente.