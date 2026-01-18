Nissan e-Power reforça eficiência

A Nissan continua a evoluir a sua tecnologia e-Power com a terceira geração (a segunda a ser disponibilizada no mercado europeu) a trazer ganhos importantes na eficiência: os consumos e emissões foram reduzidos e as prestações e o refinamento melhorados. A estreia em Portugal faz-se com o Qashqai, que voltou a ser o C-SUV mais vendido no país em 2025.









Cada vez mais empenhada na filosofia da eletrificação, a Nissan evoluiu a tecnologia e-Power, que dispensa a necessidade de recargas externas, mas que aporta consigo muitos dos benefícios inerentes aos modelos 100% elétricos. Estreada em novembro de 2016 no Japão, com o Note, a tecnologia foi sendo desenvolvida e disponibilizada em mais modelos e em latitudes cada vez mais distintas, tendo chegado à Europa, então já na segunda geração, em 2022, com o Qashqai (está também disponível no X-Trail).

A Nissan conta assim com uma tecnologia que promete os benefícios dos elétricos, mas que ao contar ainda com um motor de combustão como gerador, anula a ansiedade de autonomia. O sucesso do sistema é validado pelas vendas globais acumuladas de 1.62 milhões de unidades em 68 países, com destaque para a China, território responsável por 1.23 milhões de matrículas de automóveis e-Power desde 2016.









Paralelamente, o Qashqai, renovado recentemente, continua a ser um dos automóveis mais importantes da Nissan, tendo sido o segundo modelo mais matriculado da Nissan em solo nacional ao longo de 2025 (dados da Associação Automóvel de Portugal, ACAP) e o melhor entre os C-SUV, classe cada vez mais disputada em quantidade e qualidade. Em paralelo com o Juke, “levaram” a Nissan de novo ao “top-10” do mercado nacional (9.º), algo que já não acontecia há cerca de uma década.

A ajudar a esse desempenho está a tecnologia e-Power, que agora evolui para a terceira geração, prometendo refinamento melhorado, eficiência ambiental reforçada e autonomia combinada de cerca de 1200 km.









Mexidas técnicas

Ao contrário de outros sistemas híbridos que alternam a locomoção entre os motores de combustão e elétrico, o sistema e-Power da Nissan atribui a missão de movimentar as rodas exclusivamente ao motor elétrico, alcançando-se assim suavidade e prestações comparáveis às de um elétrico, mas também a autonomia necessária para viajar com tranquilidade, já que o motor térmico serve de gerador para alimentar a bateria e o motor elétrico.

Entre os aspetos melhorados está a unidade modular motriz de conceito “5-em-1”, que integra motor elétrico, gerador, inversor, redutor e aumentador de tensão para um conjunto mais leve (em 10% face ao anterior) e mais compacto, beneficiando a eficiência energética geral, mas também o desempenho. Ao mesmo tempo, a rigidez da unidade foi melhorada em 20%. Quanto à bateria, retém a unidade de iões de lítio de 2,1 kWh de capacidade.





Atributo fundamental para a melhoria dos valores de consumos e de emissões é o motor a gasolina novo e concebido especificamente para aplicações deste género. O motor a gasolina, neste sistema apelidado de gerador, adota conceito “STARC” (essencialmente, o processo de otimização de ignição e de combustão), que permite aumentar a eficiência térmica de 38% para 42% no motor novo, bem como turbocompressor novo. Na utilização em autoestrada, houve também a preocupação de reduzir as rotações em 200 rpm para assim melhorar a insonorização do habitáculo, com nível de ruído reduzido em 5,6 dB.





Não menos importante, a marca alargou o intervalo de revisões, que passa de 15.000 km para 20.000 km, baixando o Custo Total de Utilização (TCO).

Tal como o conjunto elétrico, também o motor a gasolina foi aligeirado em 9 kg, o que também auxilia, globalmente, na eficiência: o consumo médio foi reduzido de 5,1 l/100 km para 4,5 l/100 km, enquanto as emissões de CO2 desceram de 116 g/km para 102 g/km (cerca de 12% menos). No total, a marca aponta para autonomia teórica de 1200 km.









A Nissan garante ainda melhoria da entrega da potência em modo “Sport”, no qual é oferecido acréscimo ligeiro de potência (11 kW) para atingir o máximo de 205 cv (151 kW), enquanto o binário máximo atinge os 330 Nm.

Para o futuro, o trabalho dos engenheiros está já no desenvolvimento de motor de combustão a operar sob o mesmo princípio “STARC” capaz de chegar aos 50% de eficiência térmica, valor que o tornaria num dos mais eficientes do mundo.