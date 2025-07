Nissan equaciona Micra Nismo

Marca japonesa poderá vir a tirar proveito das sinergias da Aliança com o Grupo Renault, aproveitando todo o trabalho realizado pela Alpine no desenvolvimento do A290, compacto criado a partir do 5 E-Tech Elétrico para introduzir versão desportiva do Micra novo.









Em declarações à publicação britânica Auto Express, Christophe Amblard, o Diretor de Planeamento de Produto da Nissan na Europa terá dito que a marca “está, de uma forma ativa, a estudar todo o tipo de possibilidades para a sua gama futura de modelos, incluindo uma expansão do nome Nismo. Porém, não posso confirmar nada.”