Nissan investe em baterias de estado sólido

A Nissan anunciou o estabelecimento de parceria com a LiCAP Technologies, Inc., empresa baseada nos EUA, para o desenvolvimento de tecnologia de processo de produção para o elétrodo cátodo de baterias de estado sólido.









O desenvolvimento de um processo de produção de elétrodos secos para elétrodos cátodos é muito benéfico para a produção corrente e a comercialização de baterias de estado sólido. Em comparação com os elétrodos convencionais produzidos com solventes, os elétrodos produzidos com processos secos eliminam a necessidade de secagem e recuperação de solventes, reduzindo, significativamente, os custos e o impacto ambiental.

No entanto, quando se considera a produção em massa no futuro, um dos desafios continua a ser a obtenção de eficiência na produção dos elétrodos fabricados com processos secos. Neste sentido, os esforços levados a cabo pela LiCAP, que desenvolveu a tecnologia Activated Dry Electrode, foram reconhecidos pela Nissan, que espera, agora, poder acelerar a produção de baterias de estado sólido.