Nissan Juke EV em 2027

O Juke é o segundo carro da Nissan mais bem-sucedido na Europa, superando-o apenas Qashqai, e compete em categoria importante para o sucesso da mudança de paradigma tecnológico dominante no automóvel. E a marca, para participar nesta empreitada, prepara a introdução da terceira geração do subcompacto que apresentou, originalmente, em 2010. Inspirado em estudo de outubro de 2023 (Hyper Punk Concept), o Juke EV tem estreia confirmada para a primavera de 2027!









O Juke EV apresentado no Japão, no evento Vision do fabricante nipónico, assenta na plataforma CMF-EV da Aliança Renault Nissan, base específica para carros elétricos que partilha com o Ariya e a geração nova do Leaf – na marca do losango, que mudou a designação da arquitetura técnica para AmpR Medium, encontramo-la no Megane E-Tech Electric e no Scenic E-Tech Electric. Esta base é fundamental para a estratégia de eletrificação do consórcio, que pretende utilizá-la em quase duas dezenas de automóveis até ao final da década. O acordo, obviamente, diminui os custos e os tempos de desenvolvimento, o que representa mais-valia para as partes. E a Mitsubishi, recorda-se, também é beneficiária direta da associação técnica e tecnológica.





O Juke II, de 2019, baseia-se na plataforma CMF-B, a mesma arquitetura de Clio V e Captur II, carros que competem no segmento B, o que permite antecipar aumento nas dimensões do Nissan, ainda que não de forma significativa. Todavia, na primeira comunicação sobre o carro, que coincidiu com a divulgação das primeiras imagens, a marca contou quase nada. Confirma-se, no entanto, a manutenção da produção em Sunderland, Inglaterra.









A Nissan tem 15 anos de experiência na produção de carros elétricos – esta história começou em 2011, com o Leaf, o que garantiu à marca uma posição de referência no domínio da eletrificação do automóvel, estatuto que pretende proteger (e consolidar, se possível…), independentemente do crescimento significativo da concorrência, sobretudo com a entrada em cena dos fabricantes chineses, e do ambiente de mercado muito complexo.

A Nissan apresenta o Juke EV como automóvel ágil e compacto. Segundo a marca, a ideia por detrás do programa de desenvolvimento foi transportar este Sport Utility Vehicle (SUV) para a era dos automóveis elétricos, o que obrigou a reinterpretar o conceito original, mas sem renunciar à imagem disruptiva na origem da personalidade marcante que caracteriza carro que acumula mais de 1,5 milhões de vendas na Europa. A Nissan mantém o plano original de propor apenas versões elétricas na geração nova do SUV, mesmo registando-se adesão mais lenta do que o antecipado à tecnologia. No entanto, paralelamente, manutenção da produção do Juke II enquanto os níveis de procura continuarem elevados…







