No Reino Unido, elétricos “andam mais” do que os carros a gasolina

Os resultados de um estudo divulgado, recentemente, pela RAC Foundation, no Reino, durante o ano passado, os automóveis elétricos percorreram, em média, mais 4000 km do que os equipados com motores a gasolina, o que equivale a quase mais 33%!





O estudo baseou-se em dados de mais de 1,2 milhões de automóveis com menos de três anos de idade e concluiu, igualmente, que os automóveis equipados com baterias em vez de depósitos de combustível – incluindo um pequeno número de carros elétricos com a tecnologia de pilha de combustível (hidrogénio) – foram superados só pelos automóveis com motores Diesel (e, ainda, por margem muito reduzida).









Os elétricos percorreram, em média, 16.180 km ao longo do ano, uma distância significativamente maior do que os 12.200 km registados nos veículos equipados com motores a gasolina. Já os Diesel, mecânicas muito procuradas por quem tem de fazer, regularmente, distâncias longas, acumularam, em média, 17.200 km. Os PHEV (híbridos Plug-In), com 15.000 km, também ficaram posicionados acima dos motores a gasolina.





O mesmo estudo concluiu, também, que a média anual de quilómetros percorridos pelos carros elétricos cresceu cerca de 68% numa década. Em 2015, o total não atingia sequer a marca dos 10.000 km.