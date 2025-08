Noruega: elétricos "valem" 97,2%!

Durante julho, na Noruega, foram matriculados 9291 automóveis elétricos novos, número que corresponde a quota de mercado de 97,2%. No mundo, não há nada comparável. O carro mais vendido: o Model Y da Tesla, com 751 unidades.

A Noruega continua a assumir-se como um mercado-modelo na transição energética da mobilidade automóvel, com números de vendas de elétricos inconcebíveis noutras paragens. Em julho, registou-se recorde novo de quota mercado, de 97,2%, com 9291 em 9563 automóveis novos matriculados no país. Isto representa, também, uma progressão de 5,3 pontos percentuais na comparação direta com o mês homólogo de 2024. E, no acumulado do ano, os elétricos correspondem a 94,1% das matrículas.