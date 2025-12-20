Novas informações reveladas: VW ID. Polo (quase) a descoberto

Aproxima-se, a passos largos, o lançamento no mercado (em qualquer dos casos, previsto para 2026) dos três elementos (Cupra Raval, Seat Epiq e VW ID. Polo) que integram a nova família de utilitários totalmente elétricos do Grupo VW, medida considerada essencial para fazer vingar a estratégia de eletrificação do maior construtor automóvel europeu, também por se tratarem de modelos propostos com preços de entrada na casa dos 25.000€.









Como o desenvolvimento do programa Electric Urban Car Family até está a cargo da Seat, não espantará que tenha cabido à Cupra a iniciativa de revelar boa parte das características do seu representante – e a proporcionar, até, a alguns jornalistas, uma primeira experiência de condução a bordo de um dos protótipos de desenvolvimento da variante mais potente e aguerrida da gama, o Raval VZ Extreme.





Contudo, e como seria de esperar, a “casa-mãe” não poderia ficar muito atrás da sua subsidiária espanhola nesta matéria, pelo que coube, agora, à própria VW libertar um novo lote de informações acerca do seu modelo, poucos meses antes da respetiva apresentação oficial, agendada para a primavera do próximo ano. Ficando por saber quando tomará idêntica iniciativa a marca checa relativamente ao Epiq, embora, como é evidente, um leque significativo de especificações seja comum aos três automóveis, ou não partilhassem a esmagadora maioria dos componentes mecânicos, além de serem todos produzidos em Martorell, nos arredores de Barcelona, na fábrica da divisão espanhola do “gigante” teutónico.









Numa altura em que os protótipos de desenvolvimento do ID. Polo (um dos seis novos modelos 100% elétricos que o fabricante germânico irá lançar em 2026) se encontram a percorrer inúmeros quilómetros em testes, em diversas regiões do globo (para garantir os mais elevados índices de qualidade, e uma dinâmica de condução ao nível do segmento acima – VW dixit…), a casa de Wofsburg faz saber, agora, que o veículo será o primeiro da sua oferta a fazer uso da linguagem estilística “Pure Positive”. Além de apostar forte em atributos determinantes para garantir a sua vocação familiar (operação intuitiva, funcionalidade, qualidade, e preço acessível), assim como num espaço invulgarmente amplo, tendo em conta as suas compactas dimensões exteriores – oficialmente, 4053 mm de comprimento, 1816 mm de largura, 1530 mm de altura, e 2600 m de distância entre eixos.









Neste particular, a VW sublinha que, não obstante estas quotas não ficarem muito distantes das exibidas pela mais recente geração do Polo “convencional”, o ID. Polo (ligeiramente mais curto, mas mais largo, mais alto, e maior entre eixos) oferecerá um mais desafogado espaço para passageiros (sobretudo atrás) e bagagens (capacidade da mala a variar entre 435 litros, passível de ampliar até um máximo de 1243 litros, mediante o rebatimento total do banco traseiro, contra 351 litros e 1125 litros, respetivamente, no Polo, isto é, mais 24%). Um trunfo que se deverá, em boa parte, ao facto de o ID. Polo recorrer à mais recente evolução da plataforma MEB+ (Modular Electric Drive Matrix), em que foram reduzidos a complexidade, o número de componentes e o peso, logo, os custos e o consumo energético; além de que, ao contrário do que sucede com os restantes ID. da VW, a tração é dianteira (assegurada pelo motor elétrico de última geração AP290), o que permite libertar mais espaço para os ocupantes. Ao mesmo tempo, a nova bateria da PowerCo (empresa fundada, e detida, pelo próprio Grupo VW), integrada no piso plano, e formada por uma célula unificada (tecnologia cell-to-pack), entre outras vantagens, é mais barata, leve e compacta, e oferece uma densidade energética incrementada em cerca de 10%, com naturais benefícios também para a autonomia.









Inicialmente, o ID. Polo será proposto em três níveis de potência, e com duas baterias. A versão de acesso, com 116 cv/85 kW, assim como a intermédia, com 135 cv/99 kW, montarão uma bateria LFP (fosfato de ferrro-lítio), com uma capacidade utilizável de 37 kWh, capaz de aceitar carregamento rápido até 90 kW. Ao passo que a derivação de 211 cv/155 kW fará uso de uma bateria NMC (níquel, manganês, cobalto), com 52 kWh de capacidade utilizável, capaz de garantir até 452 km de autonomia no ciclo combinado WLTP, e apta a receber carga rápida até 130 kW. Esta mesma bateria será utilizada, igualmente, pelo ID. Polo GTI de 226 cv/166 kW, a lançar mais tarde, mais ainda em 2026.



