Novo BMW iX3 em ação!

O iX3 com 4,782 m de comprimento e 2,897 m entre eixos apresenta-nos o “rosto” novo da BMW, marca com mais de 40 novidades na agenda para os próximos dois anos – segue-se o i3, que tem apresentação prevista para a primavera de 2026. No início da comercialização, só uma versão: 50 xDrive com 469 cv/345 kW e 645 Nm, 210 km/h de velocidade máxima e 4,9 s na aceleração 0-100 km/h.









O iX3 50 xDrive, por beneficiar de bateria com 108,7 kWh de capacidade, percorre até 805 km entre recargas, de acordo com a norma europeia WLTP. Em Portugal, a BMW propõe-no por 72.900 € e compromete-se com entregas aos clientes apenas a partir de março de 2026 (oficialmente, a produção em Debrecen, Hungria, inicia-se apenas em novembro).

O BMW iX3 tem arquitetura elétrica de 800 V, o que beneficia tanto a velocidade de carregamento (o sistema admite potências maiores, como a autonomia). Este SAV admite até 400 kW, com corrente contínua. E, assim, com 0h10 de alimentação de energia, autonomia para mais 372 km. A potência máxima com corrente alternada é de até 22 kW. Adicionalmente, programas bidirecionais para devolver de energia à rede (V2G) – armazena-a na bateria quando o kWh é mais barato, vendendo-a só com o kWh mais bem pago! – e alimentar equipamentos externos (V2L). E sistema de inteligência artificial controla a tampa de acesso ao terminal de carga, abrindo-a automaticamente sempre que deteta a intenção de proceder à operação.









No automóvel elétrico novo da BMW, aproveitamento (muito) otimizado da energia recuperada durante as desacelerações e travagens, e possibilidade de ativação de programas que aumentam e diminuem a intensidade de atuação do sistema. Diz a marca que este recurso substitui 98% das manobras mecânicas, o que aumenta a estabilidade na condução e, sobretudo, a eficiência.









Dimensões, capacidades e tecnologias

O iX3 novo é o primeiro automóvel elétrico da BMW equipado com compartimento sob o “capot” (no “frunk”, 58 litros). A mala apresenta 520 litros, com encostos dos bancos traseiros na vertical; rebatendo-os, 1750. No interior, a novidade maior é o Panoramic iDrive, sistema que muda, substancialmente, a apresentação do painel de bordo. O equipamento combina vários dispositivos: Panoramic Vision (projeção de informações em superfície na base do para-brisas, de extremo a extremo), ecrã central com 17,9’’, volante Sky-tech com botões iluminados sempre que permite a ativação de função. O Head-Up Display 3D também foi muito melhorado. A marca alemã argumenta que este Panoramic iDrive, devido ao equilíbrio entre elementos físicos e digitais, facilita muito o controlo de todas as funções (mais intuitivo, mais rápido, mais seguro). O Operating System X também é novo.









A BMW, para o iX3 novo, também anuncia novidades no campo das assistências à condução, devido à combinação do aumento das capacidades de processamento com o apoio da inteligência artificial. E promete-se, por exemplo, que a tecnologia atua eficazmente até em situações complexas, sobretudo em curvas quase cegas e rotundas, e trava o SUV de forma automática quando o semáforo está vermelho, recolocando-o em marcha, também de modo autónoma, assim que surge o verde.

O SAV estreia o “Heart of Joy”, unidade de comando que trabalha em coordenação com o Dynamic Performance Control e, em milésimos de segundo, muda todas as características da condução (aceleração, travagem, direção, etc.). Numa manobra evasiva, por exemplo, a recuperação de energia apoia a direção, recorrendo a uma distribuição precisa da potência pelas rodas, ação que mantém o carro nos carris. Menos movimento da carroçaria durante transferências de massa, mais agilidade, estabilidade, precisão e segurança!







