Novo BYD Atto 2 Comfort na primavera com 430 km de autonomia

Depois da introdução da versão híbrida plug-in, à venda em Portugal no início de dezembro, novo alargamento da gama do SUV compacto da BYD com a chegada do Atto 2 Comfort, disponível no mercado português na próxima primavera.









Naquela que é a variante 100% elétrica da família capaz de percorrer maiores distâncias entre recargas, a grande novidade, como não poderia deixar de ser, é a bateria: com 64,8 kWh de capacidade, além de permitir anunciar 430 km de autonomia no ciclo combinado WLTP, está apta a receber carregamento rápido até 155 kW, para que 25 minutos bastem para repor de 10%-80% da carga.









Face à versão de acesso, com bateria de 47 kWh, e carregamento rápido até 65 kW, o Atto 2 Comfort ganha 118 km de autonomia, e demora menos 12 minutos a recarregar 80% da bateria num posto de carregamento rápido.



