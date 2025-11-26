Novo BYD Atto 2 Comfort na primavera com 430 km de autonomia
- António de Sousa Pereira
- há 3 horas
- 1 min de leitura
Depois da introdução da versão híbrida plug-in, à venda em Portugal no início de dezembro, novo alargamento da gama do SUV compacto da BYD com a chegada do Atto 2 Comfort, disponível no mercado português na próxima primavera.
Naquela que é a variante 100% elétrica da família capaz de percorrer maiores distâncias entre recargas, a grande novidade, como não poderia deixar de ser, é a bateria: com 64,8 kWh de capacidade, além de permitir anunciar 430 km de autonomia no ciclo combinado WLTP, está apta a receber carregamento rápido até 155 kW, para que 25 minutos bastem para repor de 10%-80% da carga.
Face à versão de acesso, com bateria de 47 kWh, e carregamento rápido até 65 kW, o Atto 2 Comfort ganha 118 km de autonomia, e demora menos 12 minutos a recarregar 80% da bateria num posto de carregamento rápido.
Já o motor elétrico instalado no eixo dianteiro debita os mesmos 177 cv e 290 Nm em todas as versões totalmente elétricas do modelo, ficando por saber, no que à mais recente diz respeito, os tempos de carregamento em ligações de corrente alternada; se o recurso a uma bateria com maior capacidade acarretou consequências em termos de peso e de prestações; e qual o seu posicionamento comercial em território luso, isto é, que preço praticará, e com que nível, ou níveis, de equipamento será proposta (recorde-se que o Atto 2 Active custa entre nós €31 490, e o mais equipado Atto 2 Boost €32 990, ambos com bateria de 47 kWh).
