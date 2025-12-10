Novo Ford Fiesta “igual” a Renault 5

O Grupo Renault e a Ford estabeleceram uma parceria estratégica anunciada como histórica, cujo fito é incrementar a oferta de carros elétricos da marca da oval azul na Europa, e aumentar a competitividade de ambas os construtores num mercado em rápida evolução.









O elemento fulcral do acordo será o desenvolvimento de dois automóveis para a divisão europeia do construtor norte-americano, ambos baseados na plataforma AmpR Small, a mesma arquitetura do 5 e do 4 E-Tech Electric, e produzidos pela marca do losango em França, na Ampere ElectriCity, complexo industrial em Douai, Maubege e Ruitz.





Segundo informação oficial, estes modelos serão concebidos pela Ford, e desenvolvidos pela Renault, contando com “uma dinâmica de condução distinta, o autêntico ADN da marca e experiências intuitivas”. Uma iniciativa que pouco tem de inédito, sendo disso exemplos os Explorer e Capri com motorizações elétricas atualmente vendidos pela Ford na Europa, que assentam na plataforma MEB do Grupo Volkswagen.









O primeiro dos novos Ford “Made by Reanult” tem chegada ao mercado prevista para o início de 2028, e se nada mais foi, por ora, adiantado sobre o tema, tudo indica que em causa estará, desde logo, o sucessor do Fiesta, segmento B descontinuado em 2023. Algo que, a confirmar-se, permitirá à Ford regressar ao segmento dos utilitários, com um carro que deverá fazer uso das mesmas soluções técnicas já conhecidas do Renault 5 E-Tech elétrico – nomeadamente as motorizações e as baterias. O segundo, prevê-se, adotará o formato SUV, havendo que aposte destinar-se a suceder ao atual Puma Gen-E.



