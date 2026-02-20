Novo Hyundai Ioniq 9 por 62.500 euros mais IVA

SUV elétrico topo de gama já disponível em pré-venda em Portugal. Versão Calligraphy com oferta do pack viagem em destaque.









A Hyundai anunciou a abertura das encomendas do Ioniq 9, o seu SUV topo de gama, 100% elétrico, proposto em Portugal, no âmbito da atual campanha de lançamento, por 62.500 euros mais IVA com oferta do pack viagem.





Terceiro elemento da família Ioniq, da qual fazem parte os modelos “5” e “6”, o novo Ioniq 9 dispõe de três filas de lugares, combinando, segundo a Hyundai, “uma habitabilidade superior com um design inovador e tecnologia de vanguarda”, reforçando uma gama puramente elétrica que, até 2030, deverá incluir 23 modelos.









Do ponto de vista exterior, o Ioniq 9 apresenta-se com um visual futurista “aerosthetic” que não consegue esconder as preocupações da equipa de design com a eficiência aerodinâmica, com um coeficiente de 0,259 se equipado com os retrovisores digitais e jantes de 19 polegadas.





Já no habitáculo, o ambiente do tipo “lounge” é conseguido graças às diferentes configurações de bancos, ao piso totalmente plano e ainda à consola deslizante. O elevado nível de conforto a bordo é ainda suportado pelos vidros acústicos, pneus com baixo ruído de rolamento e um inédito sistema ativo de cancelamento de ruído, beneficiando a sensação de refinamento no interior.









O Ioniq 9 é construído com base na plataforma E-GMP e dispõe de uma arquitetura elétrica de 800 V que permite carregamentos ultrarrápidos da bateria, admitindo uma potência máxima de 350 kW num posto de carregamento DC. Com a bateria de 110,3 kWh totalmente carregada, o Ioniq 9 declara uma autonomia estimada WLTP de 620 quilómetros.



