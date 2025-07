Opel Mokka GSE tem 280 cv

Marca alemã apresenta primeiras imagens oficiais do Mokka GSE, desportivo elétrico concorrente no segmento B inspirado no protótipo Mokka GSE Rally.









A Opel revelou as primeiras imagens oficiais do seu novo desportivo elétrico para o segmento B-SUV, o Mokka GSE, variante que não esconde a sua inspiração no protótipo Mokka GSE Rally mostrado anteriormente. O visual agressivo inclui vários elementos negros contrastantes com a pintura da carroçaria, inserções específicas da família de modelos GSE, bem como as grandes jantes de 20'', também elas exclusivas desta variante topo de gama. As pinças de travão amarelas saltam, também, à vista.





No habitáculo são destaque os bancos desportivos com encosto de cabeça integrado e os acabamentos em Alcantara aplicados nos bancos, mas também nos forros das portas. A linha branca ao centro dos estofos, bem como as costuras amarelas sobressaem num ambiente dominado pelos tons escuros e muita desportividade, também presente nos pedais em alumínio. Em termos de digitalização, está disponível um painel de instrumentos de 10 polegadas, bem como uma unidade central que, para além das funcionalidades habituais do sistema de infotainment, inclui informações sobre a performance, tais como: indicação da força G, valores de aceleração e dados de gestão da bateria.









"O novo Mokka GSE traz a energia do desporto motorizado para as ruas. Após cinco anos como pioneiros no desporto motorizado elétrico com a ADAC Opel Electric Rally Cup, colocámos a nossa melhor engenharia, potência e agilidade num automóvel feito para emoções diárias. Com o seu design marcante, comportamento preciso e desempenho excecional, o Mokka GSE foi concebido para chamar a atenção e entusiasmar o condutor. Mal podemos esperar para o colocar nas mãos da nossa comunidade de amantes de automóveis”, afirmou Rebecca Reinermann, Vice-Presidente de Marketing da Opel e Vauxhall.